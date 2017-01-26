Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду обновили рекорды. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг. Нефть дорожает в четверг.

Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду обновили рекорды, при этом значение Dow Jones Industrial Average впервые в истории превысило уровень в 20 000 пунктов.

Лидерами роста в рамках Dow Jones стали Boeing, Goldman Sachs и IBM, сообщает CNBC.

Участники рынка ожидают ускорения роста американской экономики и улучшения прибыли крупных компаний, а также реагируют на первые действия президента США Дональда Трампа.

"Люди видят, что власти осуществляют часть обещаний. Похоже, долгосрочный прирост капитала сохранится", - комментирует руководитель практики PwC по сфере финансовых услуг США Джон Стадтлер.

С пятничной инаугурации Д.Трамп принял несколько решений, которые крупный бизнес счел благоприятными, в том числе подписаны указы о смягчении регулятивного бремени для американских промпредприятий и устранены препятствия для строительства двух нефтепроводов.

Индекс волатильности VIX упал на 2,45% - до 10,8 пункта, минимума с июля 2014 года.

Капитализация Boeing Co. подскочила на 4,2% - до $99,09 млрд. Один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники увеличил чистую прибыль больше ожиданий по итогам октября-декабря прошлого года.

Финансовые компании в целом прибавили 1,7%, в том числе Goldman - 1,5%, Morgan Stanley - 2,6%, Wells Frago - 2,6%. Индекс технологических компаний вырос четвертую сессию подряд, прибавив 1,1% в среду, цена бумаг Seagate Technology взлетела на 14%.

Акции американского инжинирингового концерна United Technologies Corp. (UTC) подешевели на 0,6%. Концерн резко сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2016 года, однако сумел увеличить выручку.

Цена бумаг горнодобывающей компании Freeport-McMoRan упала на 3,1%. Компании удалось вернуться на прибыльный уровень в четвертом квартале, заработав $292 млн против убытка в $4,1 млрд за тот же период годом ранее, однако скорректированная прибыль составила 25 центов на акцию против среднего прогноза рынка в 35 центов.

Рыночная стоимость Alcoa Inc. уменьшилась на 2,6%, несмотря на то, что компания повысила прогноз мирового спроса на алюминий в 2017 году.

Индекс Dow Jones Industrial Average 25 января вырос на 155,80 пункта (0,78%) и составил 20068,51 пункта. Индикатору потребовалось всего 42 сессии, чтобы преодолеть дистанцию от 19000 до 20000 пунктов, это один из самых быстрых подобных подъемов в истории: рекорд был установлен в 1999 году, подъем от 10000 до 11000 пунктов занял всего 24 сессии. Между тем с 18000 до 19000 пунктов Dow Jones добирался 483 торговых сессии.

Standard & Poor's 500 поднялся на 18,30 пункта (0,80%) - до 2298,37 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 55,38 пункта (0,99%) и составил 5656,34 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в четверг вслед за подъемом американского рынка акций.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся в ходе торгов на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,3%, южнокорейский KOSPI - почти на 1%.

Биржи Австралии закрыты в четверг в связи с праздничным днем (День Австралии).

Американский фондовый индекс Dow Jones Industrial Average в среду поднялся выше отметки в 20000 пунктов, что было отмечено впервые.

Поддержку рынку оказывают увеличивающиеся ожидания, что президент США Дональд Трамп будет придерживаться планов наращивания бюджетных расходов, снижения налогов и смягчения регулирования. Та скорость, с которой Д.Трамп подписывает указы в первые дни после вступления на пост президента, позволяет инвесторам рассчитывать на то, что эти ожидания в скором времени будут реализованы, пишет MarketWatch.

"Он начал движение. Он начал принимать меры", - отмечает аналитик CMC Markets Маргарет Янг.

"Доверия к экономике США все больше. Вопрос в том, не подорвет ли протекционизм это доверие", - говорит управляющий директор Haitong International Securities Эндрю Салливан.

В четверг трейдеры на ряде азиатских рынков закрывают позиции перед празднованием Нового года по Лунному календарю, при этом объемы торгов ниже обычного, отмечает Э.Салливан.

Биржи Китая, Южной Кореи, Тайваня и Вьетнама будут закрыты в пятницу, причем в Китае праздники продлятся до следующего четверга.

Котировки акций брокерских компаний Японии растут в четверг. Стоимость бумаг Nomura Holdings увеличилась на 4,7%, Daiwa Securities - на 4,2%, HSBC Holdings - на 1,8%.

Акции PetroChina подешевели в ходе торгов на 1,3%. Накануне нефтекомпания сообщила о снижении чистой прибыли по итогам 2016 года на 80%.

В целом совокупная чистая прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая в 2016 году выросла на 8,5% по сравнению с предыдущим годом, повышение стало самым значительным за три года, объявило в четверг Государственное статистическое управление КНР.

В 2015 году промпредприятия КНР сократили прибыль на 2,3%.

Нефть дорожает в четверг на заявлениях министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на $0,45 (0,82%) - до $55,53 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $0,36 (0,65%) - до $55,08 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,42 (0,8%) - до $53,17 за баррель. Контракт подешевел на $0,43 (0,81%) - до $52,75 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Некоторые из стран ОПЕК пока не уменьшили добычу в полном объеме, однако они будут наращивать темпы ее сокращения в ближайшее время и полностью привержены выполнению условий достигнутого ранее соглашения об уменьшении производства нефти, заявил Э.аль Марзук в среду.

"Ребалансировка нефтяного рынка по-прежнему в фокусе внимания трейдеров, - цитирует агентство Bloomberg экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. Барнабас Кан. - Инвесторам необходимо время, чтобы оценить, насколько четко выполняются условия соглашения. При этом мы видим, что число буровых установок в США растет, и это вызывает опасения".

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране на минувшей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом совпало с ожиданиями экспертов.

Между тем резервы бензина в стране взлетели на 6,8 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 76 тыс. баррелей.

Добыча нефти в США за неделю повысилась на 17 тыс. баррелей в сутки (б/с) - до 8,96 млн б/с.

Количество буровых установок в США на прошлой неделе выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes.