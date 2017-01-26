Возможно движение рынка в диапазон 2180-2210 пунктов ММВБ до конца недели - Промсвязьбанк

"На наш взгляд, потенциал для восстановительного роста сохраняется, что может привести к движению рынка в диапазон 2180-2210 пунктов ММВБ до конца недели. Мы полагаем, что драйвером для роста российского рынка может стать рост цен на нефть (к верхней границе торгового диапазона 54-57 долл./баррель), как отражение общего повышения склонности к риску на глобальных рынках. Рассчитываем сегодня на опережающую динамику акций банков", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала

Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.