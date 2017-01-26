Нефти "грозит" выход из диапазона вниз - eToro

На рынке нефти не обошлось без очередной попытки пробоя уровня 56 долларов за баррель Brent. И снова попытка обернулась неудачей, констатирует региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. С начала недели актив привлекает продажи на признаках тестирования этой области. Правда, в этот раз у "быков" не нашлось основания для восходящего прорыва.

Brent "засела" в диапазоне 55-56, откуда отказывается выходить в течение трех последних дней. На этом фоне на рынках пошли разговоры о достижении ценами равновесия, вывести актив из которого смогут более значимые известия и факторы. Пока же все происходит по сценарию, в котором страны ОПЕК+ активно демонстрируют свою приверженность договоренностям, а американские сланцевые компании, пользуясь удорожанием "черного золота", наращивают производство.

"Причем на прошлой неделе, по данным Минэнерго, запасы нефти увеличились на 2,8 млн барр. против прогноза 2,5 млн. Показатель продемонстрировал рост в пятый раз за последние шесть недель, а добыча сланцевой нефти достигла максимальных с апреля 2016 года уровней. Сейчас запасы на 37% превышают 5-летнее среднее значение для этого времени года. А учитывая недавнее увеличение числа буровых почти на 30 единиц, в ближайшие недели мы можем увидеть дальнейший прирост и запасов, и производства. Еще одним фактором риска, который может вытолкнуть Brent из диапазона вниз, является Ливия. В сравнении с прошлым летом добыча в стране выросла втрое, достигнув 0,7 млн барр./сутки. Причем уже в ближайшие месяцы ожидается отмена моратория на иностранные инвестиции в новые нефтегазовые проекты. И это грозит возвращением добычи в Ливии к довоенным уровням в ближайшие несколько лет. Хотя в целом это долгосрочный фактор влияния, рынок, который, как известно, живет ожиданиями, будет учитывать в ценах и этот сигнал", - отмечает специалист eToro.