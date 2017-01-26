К концу недели доллар может вернуться к 60 рублям - InstaForex

"Накануне USD не сумел развить восходящую коррекцию на международном рынке Форекс, хотя и падать не торопился. Вполне возможно, что "под занавес" недели "американец" все же сумеет локально укрепить позиции, если статистика по ВВП США порадует. Что касается сигналов от нефти, здесь особых поводов для роста не наблюдается. Brent удержалась "на плаву", несмотря на рост запасов и добычи углеводородов в США. Но в ближайшее время не предвидится драйверов, способных помочь активу уверенно подняться над заветным уровнем 56. А значит, потенциал движения пары доллар/рубль под 59 руб. ограничен. Более того, до конца недели котировки могут приподняться к верхней границе узкого диапазона 59-60 руб." - считает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.