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25 января 2017 года 19:39

Рубль слегка подрастает к доллару и евро в среду вечером на фоне развернувшейся вверх нефти

Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" в среду вечером; рубль немного укрепляется на фоне развернувшихся вверх нефтяных цен после публикации статистики в США.

Курс доллара США составил 59,085 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 15,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,46 руб./EUR1, снизившись на 10 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) потеряла 13 копеек, опустившись до 61,05 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро 25 января связано, прежде всего, с наметившимся вечером отскоком мировых цен на нефть, которые позитивно отреагировали на публикацию в США данных о запасах. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК выросла на 0,22% - до $55,56 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому моменту на 0,36% - до $53,37 за баррель.

По данным министерства энергетики США, запасы нефти на минувшей неделе выросли на 2,84 млн баррелей, что в целом совпало с ожиданиями экспертов. Между тем резервы бензина в стране взлетели на 6,8 млн баррелей, дистиллятов - повысились на 76 тыс. баррелей.

"Сегодня на внутреннем валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика курса рубля по отношению к доллару и евро на фоне неоднозначной ситуации на мировых нефтяных площадках. Некоторое давление на нацвалюту оказали спекулянты, активизировавшиеся в середине дня, приблизительно около 13:00 МСК, на фоне слухов о том, что Центробанк в ближайшее время собирается выйти на рынок с валютными интервенциями. Но поскольку в течение дня данная информация не нашла подтверждение от регулятора, то активность покупателей валюты в дальнейшем снизилась", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер банка "Глобэкс" Виталий Марков.

"Если мировые цены на нефть в ближайшее время останутся на текущих достаточно высоких уровнях, а информация о валютных интервенциях Центробанка не подтвердится, то не исключено, что участники рынка вновь попытаются протестировать отметку 59 руб./$1", - считает В.Марков.

Главный аналитик управления анализа долгового рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко отмечает, что "в течение дня можно было наблюдать существенные колебания валютной пары. В начале второй половины дня доллар с уровня, чуть превышавшего 59,1 руб./$1, попытался разом подняться до 59,5 руб./$1, однако в течение следующих часов скорректировался обратно. Такая динамика могла быть следствием реакции участников рынка на сообщения ряда СМИ о начале операций Банка России по покупке валюты уже в I квартале текущего года с ежемесячным объемом на $1 млрд".

По мнению Ю.Кравченко, "участники рынка, вероятно, так и не решатся в ближайшие дни протестировать уровень в 59 руб./$1, так как находятся под влиянием регулярных новостей о возможных валютных интервенциях ЦБ на фоне укрепления рубля. В то же время подобные новости оказывают исключительно психологическое давление на рынок, так как в условиях агрессивного сдерживания Банком России растущего профицита ликвидности и достижения амбициозной цели по инфляции в 4% масштаб валютных операций ЦБ не сможет быть значительным в общем масштабе рынка".

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, "доллар США уже несколько дней стоит в непосредственной близости от психологически важного рубежа в 59 руб./$1, но пробить его не решается. Где-то совсем рядом находятся интересы ЦБ и Минфина. Слишком дорогой и крепкий рубль неудобен, он сведет к минимуму импульс восстановления внутри российской экономики и, в конечном счете, будет иметь больше негативных последствий, чем благоприятных. Однако пока на валютном рынке работают инвесторы формата carry trade, и им кажется, что рубль еще долго будет давать высокую доходность, поэтому особенных оснований для разворота тренда не будет", - полагает А.Бодрова.

В свою очередь руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что "на рынке нефти неоднозначная ситуация. С одной стороны, есть позитив в виде исполнения венских договоренностей по сокращению объемов добычи. В то же время создаются предпосылки для того, чтобы эти усилия свести на нет. Президент США Дональд Трамп накануне подписал два распоряжения о возобновлении строительства двух нефтепроводов - Keystone XL и Dakota Access, отменяя, таким образом, еще один проект Барака Обамы. Это может свидетельствовать о намерении увеличить объемы производства нефтепродуктов. Есть также опасения, что Трамп может снять ограничения на добычу сланцевой нефти. Пока не отмечается сильного снижения цен на нефть, но и роста тоже нет. Нефтяные контракты торгуются вблизи значения $55 за баррель".

"Краеугольным камнем "трампоэкономики" является осуществление приоритета развития экономики США за счет внутренних трудовых ресурсов и некоторое урезание глобалистических шагов. Цель - вновь стать локомотивом мировой экономики и подтвердить непоказное лидерство на мировой арене не только за счет внешнеполитической экспансии. Сейчас трудно предсказать последствия осуществления такой программы. Многое будет зависеть от глубины, последовательности и скорости выполнения конкретных мероприятий, - считает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев. - Касаемо нашего милого и родного рубля, взоры игроков, прежде всего, обращены к лояльности Трампа к России. На этой благоприятной волне не прекращается интерес к операциям carry trade, что при достаточно высоких и стабильных ценах на нефть делает российскую валюту устойчивой. Обращают на себя внимание игроков и высказывания ответственных руководителей о планах министерства финансов и Банка России предпринимать шаги по снижению волатильности курса, что, кстати, не очень увязывается с "политикой плавающего курса" и в данный момент означает выход финансовых ведомств на рынок с покупкой валюты. Это, конечно, будет сдерживать участников российского валютного рынка от игры на укрепление рубля. В ближайшей перспективе при ценах на нефть марки Brent в интервале $53-58 за баррель рубль, скорее всего, будет находиться в зоне 59-60,5 руб./$1. Сколько такое спокойствие продержится - покажет время".

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на четверг на 6,79 копейки, до 59,1489 руб./$1, и понизил курс евро на 19,71 копейки, до 63,4254 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился всего на 1,32 копейки по отношению к вторнику и составил 59,1957 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды прибавил 1,11 копейки по отношению к 24 января и составил 59,2358 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $5 млрд 504,188 млн, из которых $1 млрд 647,506 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 856,682 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 2,51 копейки по отношению к вторнику - до 63,5633 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды потерял 2,29 копейки по отношению к 24 января и составил 63,6146 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR559,012 млн, из которых EUR300,457 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR258,555 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду немного подросли по отношению к предыдущему дню, вернувшись на уровни начала недели. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 8 базисных пунктов (б.п.), составив 10,23% годовых; ставка на семидневный срок прибавила 1 б.п., поднявшись до 10,42% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.

"На межбанковском рынке ставки немного подросли под влиянием крупных налоговых перечислений в бюджет, однако в целом ликвидная позиция банков сохраняется на комфортном уровне. Объем остатков на корсчетах поддерживается вблизи 2 трлн рублей, а средства банков на депозитах в ЦБ превышают их задолженность перед регулятором на 351 млрд рублей, что является фактическим свидетельством структурного профицита ликвидности", - отмечает главный аналитик управления анализа долгового рынка ИК "Велес Капитал".


Опубликовано: /Финмаркет/
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