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25 января 2017 года 19:21

Рынок акций РФ в среду вырос второй день подряд вслед за нефтью, несмотря на упавший Газпром

Москва. 25 января. Рынок акций РФ в среду вырос по индексам второй день подряд благодаря подорожавшей нефти; лидерами роста выступили бумаги "РусАла", но упали акции "Газпрома" из-за опасений "заморозки" уровня дивидендов.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2176 пунктов (+0,1%), индекс РТС - 1159,79 пункта (+0,4%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 2,6%.

Доллар просел до 59,1 рубля (-0,14 рубля).

В лидерах отката роста выступили акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "РусАла" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,3%).

Подешевели бумаги "Газпрома" (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2%).

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов (выросли Япония и Китай), плюсует Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавляют 0,4-1,9%), в США индексы обновили максимумы (индекс Dow Jones наконец превысил 20 тыс. пунктов).

Вышедшая в среду статистика Минэнерго США о запасах сырья оказалась негативной для нефти: запасы нефти выросли на 2,84 млн баррелей при прогнозах роста на 2,5 млн, а подъем резервов бензина почти в 7 раз превысил ожидания (+6,796 млн баррелей при прогнозах +1 млн баррелей).

Тем не менее, после локального снижения цены на нефть развернулись вверх и вышли в "плюс". Колебания рынка по-прежнему определяют два основных фактора: сокращение предложения государствами ОПЕК и другими экспортерами нефти против ожидаемого наращивания добычи в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в среду составила $55,59 за баррель (+0,3%), мартовская цена WTI - $53,42 за баррель (+0,5%).

Накануне нефть подорожала на 0,4-0,8%, поскольку уверенность в сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК перевесила опасения, связанные с ростом производства нефти в США.

По словам аналитика управления анализа рынка акций ИК "Велес Капитал" Егора Дахтлера, Европа в среду выросла, несмотря на то, что индексы IFO Германии не дотянули до прогнозных значений. Нефтяные котировки снижались после публикации оценок API, но данные Минэнерго США развернули рынок, поскольку фактическое увеличение запасов "черного золота" практически совпало с оценками API. Лучше рынка в середине недели выглядели акции "РусАла", дорожающие вслед за подъемом цен на алюминий.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, торги акциями в среду прошли под знаком консолидации. Несмотря на позитивное начало торгов в США, в силу сохраняющегося скептицизма из-за опасений по поводу политики администрации Трампа, следует расценивать потенциал роста на рынках акций в ближайшее время как ограниченный.

Нефть Brent продолжает топтаться неподалеку от $55 за баррель, а доллар США на бирже в Москве предпринимает попытки устояться в диапазоне 59-59,5 руб./$1. В среду "американец" еще раз протестировал пока труднопреодолимый уровень поддержки 59 руб./$1 и отскочил от него вверх.

По словам руководителя дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова, на рынке нефти сложилась неоднозначная ситуация. С одной стороны, есть позитив в виде исполнения венских договоренностей по сокращению объемов добычи. В то же время создаются предпосылки для того, чтобы эти усилия свести на нет. Президент США Дональд Трамп накануне подписал два распоряжения о возобновлении строительства двух нефтепроводов - Keystone XL и Dakota Access, отменяя, таким образом, еще один проект Барака Обамы. Это может свидетельствовать о намерении увеличить объемы производства нефтепродуктов. Есть также опасения, что Д.Трамп может снять ограничения на добычу сланцевой нефти.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, надежды на дивиденды от крупнейших компаний тают в связи с их большими инвестиционными планами. "Роснефть" увеличит капиталовложения с 750 млрд рублей в 2016 году до 1,1 трлн рублей в 2017 году. Схожая ситуация у "Газпрома", который будет реализовывать еще и "Турецкий поток" к своим восточным проектам. По данным ЦБ РФ, в 2016 году российский банковский сектор заработал 930 млрд рублей по сравнению со 192 млрд рублей годом ранее, когда банки были вынуждены делать значительные отчисления на резервы.

Первые шаги администрации Д.Трампа говорят о том, что производство нефти в США и Канаде может заметно подрасти. Следующим ключевым моментом для рынка нефти станет отчет Baker Hughes в пятницу по активным буровым.

Заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников также отмечает, что Д.Трамп выполняет предвыборные обещания и оказывает помощь нефтяным компаниям. Строительство нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL подвергается резкой критике со стороны защитников окружающей среды. В частности, опасения вызывает риск загрязнения источника питьевой воды для жителей ряда штатов (территории от Техаса до Южной Дакоты). Но Трамп сильнее экологов, и он "продавит" нефтепроводы.

На рынке акций все хорошо, и в экономике пока стабилизация. Остается надеяться, что выходящие в пятницу предварительные данные о ВВП США за IV квартал не испортят настроение инвесторам.

Главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев обратил внимание на слабость обыкновенных акций "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2%), по которым завершается срок принятия оферты "Роснефти" на выкуп. Принимая во внимание ту масштабную премию за контроль, которую заплатила "Роснефть", следует ожидать резкого ухода вниз заявок на покупку по обыкновенным акциям компании уже на этой неделе. Покупать акции по цене, заплаченной новым собственником с учетом премии за контроль, вряд ли кто-то захочет. Тем более что смена контролирующего акционера "Башнефти" остро поставила вопрос о будущей дивидендной политике компании, и ответа на него до сих пор нет. Именно неопределенность с будущими дивидендами стала причиной падения котировок "префов". Теперь же по окончании оферты вниз пойдут и "обычки". Исходя из текущих котировок привилегированных акций и исторического дисконта на уровне 30% между двумя типами акций, потенциал корректировки цены "обычек" может достигнуть 30-40%. Это очень существенно, и к такому развитию событий стоит быть готовыми. Тем инвесторам, кто по каким-либо причинам не успевает предъявить акции к выкупу, стоит продавать "обычки" "Башнефти" уже сейчас, считает аналитик.

Как отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Денис Асаинов, с начала года российский рынок акций находится в аутсайдерах, инвесторы стали намного сдержаннее относится к покупкам бумаг из-за опасений снижения нефти и того, что позиция Трампа может поменяться после.

Кроме того, раньше в цены акций закладывалось увеличение коэффициента дивидендных выплат до 50% прибыли по МСФО, а сейчас уже речь идет о возможных исключениях для отдельных компаний. Главное опасение рынка - "Газпром" (MOEX: GAZP), которому могут разрешить платить меньше дивидендов из-за высокого объема инвестиций. Котировки акций "Газпрома" на этом фоне идут вниз, что отразилось и на динамике рынка в целом.

Между тем текущая слабость рынка может стать хорошим моментом для покупки российских акций. Темпы роста экономики РФ начинают ускоряться, что видно по косвенным признакам. Например, в декабре рост промышленного производства резко ускорился - до 3,2%, а PMI последние несколько месяцев находится выше 50 пунктов. Ускорение роста экономики - это то, что будет отличать российский рынок от большинства развитых и развивающихся площадок. Во многом благодаря снижению реальных доходов населения и девальвации корпоративный сектор показывал рост прибыли и в условиях снижения экономки. Пока нет причин ожидать сильного роста заработных плат, поэтому прибыли компаний при возобновлении роста экономики продолжат расти.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду выросли акции ПАО "Единые Техно Системы" (MOEX: UTSY) (+25,4%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (+13,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,9%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+3,6%), "Дикси Групп" (MOEX: DIXY) (+3,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+3,3%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+3,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,4%).

В снижении лидировали акции ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-25%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-14,3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-9,4%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-4,5%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,668 млрд рублей (из них 7,245 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 4,543 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").


Опубликовано: /Финмаркет/
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