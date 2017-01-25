Цены евробондов РФ в среду умеренно снижаются вслед за UST и нефтью

Москва. 25 января. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в среду демонстрируют умеренное снижение вслед за негативной динамикой нефти и американских казначейских обязательств (US Treasuries), которые снижаются в цене второй день подряд. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 6 базисных пунктов к уровню закрытия вторника, составив 120,1% от номинала, что соответствует доходности 2,45% годовых (рост на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 24 января на 9 базисных пунктов, составив 100,77% от номинала. Доходность при этом выросла на 2 базисных пункта - до 1,64% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился по сравнению с 24 января всего на 1 пункт и составил 81 базисный пункт.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к предыдущему дню на 91 базисный пункт - до 112,58% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов и составила 5,01% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 86 базисных пунктов - до 108,58% от номинала (доходность выросла также на 5 пунктов и составила 5,02% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 25 пунктов, до 103,19% от номинала (доходность выросла на 3 пункта - до 4,33% годовых), с погашением в 2023 году - на 36 пунктов, до 106,02% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов - до 3,84% годовых).

"Сегодня в секторе российских еврооблигаций наблюдается плавное снижение котировок большинства бумаг на фоне падающих в цене второй день подряд US Treasuries. При этом доходность десятилетних бумаг казначейства США достигла уже 2,5% годовых. Кроме того, негативным фактором для рынка выступают снижающиеся цены на нефть. В то же время активных продаж на рынке нет, что говорит о нежелании большинства иностранных инвесторов продавать российские бумаги. Скорее, на рынке наблюдается небольшая фиксация прибыли отдельными игроками, что и ведет к плавному снижению котировок. Традиционно наибольшие потери несут самые "длинные" бумаги с погашением в 2042-2043 годах", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший трейдер сектора облигаций ФГ "БКС" Марат Сорокин.

Мировые цены на нефть снижаются в среду на данных об очередном росте запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:23 МСК опустилась на 0,72% - до $55,04 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) теряет 0,51% - до $52,91 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за минувшую неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 18:30 МСК в среду. По оценкам аналитиков, они укажут на повышение запасов на 2,8 млн баррелей.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал документы о пересмотре условий строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline и снял препятствия для строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Небраску. Его предшественник Барак Обама в свое время заморозил предложенный проект Dakota Access Pipeline, посоветовав найти новый маршрут для этого нефтепровода, а в ноябре заявил об окончательном отказе от проекта Keystone. Строительство новых трубопроводов может способствовать повышению добычи топлива в США.