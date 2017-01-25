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25 января 2017 года 18:39
Текущая слабость рынка может стать хорошим моментом для покупки российских акций - УК "Альфа-Капитал"
"С начала года российский рынок акций находится в аутсайдерах. Индекс ММВБ опустился на 2,8%. Долларовый РТС, хотя и вырос на 0,23%, но это ничто по сравнению с ростом на 5,4% MCSI EM, отражающего динамику развивающихся рынков. Инвесторы стали намного сдержаннее относится к покупке российских акций, опасаясь коррекции в ценах на нефть и того, что позиция Трампа может поменяться после инаугурации. Между тем текущая слабость рынка может стать хорошим моментом для покупки российских акций. Темпы роста экономики РФ начинают ускоряться, что видно по косвенным признакам. Вместе с тем мы разделяем ряд опасений рынка и в данный момент придерживаемся точечного подхода при выборе бумаг. Например, нам нравятся защитные бумаги, которые выиграют в случае ослабления рубля, в том числе привилегированные акции "Сургутнефтегаза", другие крупные нефтегазовые компании и часть черных металлургов. Но мы рекомендуем избегать крупных имен, которые показали сильную динамику в прошлом году и где потенциально высокая доля иностранных инвесторов", - комментирует ситуацию аналитик Денис Асаинов.
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.26 января 2017 года 10:15
Москва. 26 января. Доллар США и евро незначительно снизились на "Московской бирже" в начале торгов четверга; рубль немного укрепился благодаря растущей нефти. При этом новости о том, что ЦБ РФ с февраля начнет покупки валюты на открытом рынке для Минфина оказали лишь незначительное влияние на курс рубля, который отреагировал на эти новости еще в вечернюю сессию в среду. читать дальше
.26 января 2017 года 10:12
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.26 января 2017 года 09:54
о прогнозу аналитиков ИК "Атон", в четверг отечественный рынок акций начнет торги нейтрально. читать дальше
.26 января 2017 года 09:54
В среду рынок акций подрос вслед за нефтью. По итогам торгов индекс ММВБ составил 2176 пунктов (+0,1%), индекс РТС - 1159,79 пункта (+0,4%). В четверг аналитики не ждут сильных движений на рынке, рассчитывая на сохранение тенденции к умеренному росту. читать дальше
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На валютном рынке прогнозируется нейтральная динамика рубля к доллару США. Эффект от роста цен на нефть нивелируют планы Минфина начать с февраля 2017 года скупку валюты в резервы", – отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин. читать дальше
.26 января 2017 года 09:43
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