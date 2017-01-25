До конца недели более вероятно незначительное ослабление рубля к доллару - Бинбанк

"Новый президент США сконцентрировался на вопросах международной торговли, не конкретизировав планы в области фискальной политики. В сочетании с заявлениями о нежелательности чрезмерного укрепления доллара это привело к падению его курса к валютам большинства стран мира. В результате курс рубля приблизился к уровню 59 руб./доллар, преодолеть который помешала информация о возможности скорого применения переходной версии бюджетного правила. Поэтому до конца недели более вероятно незначительное ослабление рубля (до 59,5-60 руб./доллар), которому также должны способствовать завершение периода крупных налоговых выплат и неуверенная динамика рынка нефти", - полагает главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк.