Цены на нефть несколько просели, поэтому психологически сложно покупать акции - "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня рынок показывает "боковую" динамику – цены на нефть несколько просели, поэтому психологически сложно покупать акции. Еженедельные данные от Американского института нефти (API) поздно вечером во вторник показали, что запасы нефтепродуктов выросли больше, чем ожидали эксперты. Кроме того, Трамп выполняет предвыборное обещание и оказывает помощь нефтяным компаниям. Строительство нефтепроводов Dakota Access и Keystone XL подвергается резкой критике со стороны защитников окружающей среды. В отношении курсов акций в первом полугодии настроен оптимистично. Посмотрите на график акций "Сбербанка" об. – он разворачивается наверх, а цели роста выше 200. Надеюсь, что данные по ВВП США (предварительные) за четвертый квартал, которые выйдут в пятницу (16:00 мск), настроение инвесторам не испортят", - комментирует ситуацию заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.