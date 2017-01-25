Потенциал дальнейшего снижения фондовых индексов выглядит ограниченным - InstaForex

"Несмотря на весьма благоприятный внешний фон, российские фондовые индексы не смогли развить вчерашний импульс роста и снова перешли к снижению. "Бенчмарки" оказались под влиянием настроений в сырьевом сегменте, где Brent снова дешевеет, опустившись в район 55 долларов/баррель. И теперь игроки не решаются приобретать актив, опасаясь, что официальный релиз от Минэнерго подтвердит увеличение запасов нефти. На этом фоне у российских индексов мало шансов на возвращение к росту, хотя потенциал дальнейшего снижения выглядит ограниченным", - отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев.