Рубль слегка снижается к доллару и евро в среду днем на фоне развернувшейся вниз нефти

Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка подрастают на торгах "Московской биржи" в среду днем; рубль немного снижается на фоне развернувшейся вниз нефти, некоторую поддержку нацвалюте оказывает налоговый период.

Курс доллара США составил 59,285 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 4,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,75 руб./EUR1, прибавив 19 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 11 копеек, до 61,294 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на четверг на 6,79 копейки, до 59,1489 руб./$1, и понизил курс евро на 19,71 копейки, до 63,4254 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое снижение валютного курса рубля к доллару и евро в первой половине дня 25 января связано, прежде всего, с наметившимся снижением мировых цен на нефть, которые негативно отреагировали на данные об очередном росте запасов топлива в США. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:02 МСК опустилась на 0,94% - до $54,92 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на 0,96% - до $52,67 за баррель.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за минувшую неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в 18:30 МСК в среду. По оценкам аналитиков, они укажут на повышение запасов на 2,8 млн баррелей.

Также негативным фактором для нефтяного рынка стала новость о том, что президент США Дональд Трамп подписал документы о пересмотре условий строительства нефтепровода Dakota Access Pipeline и снял препятствия для строительства нефтепровода Keystone XL из Канады в Небраску. Его предшественник Барак Обама в свое время заморозил предложенный проект Dakota Access Pipeline, посоветовав найти новый маршрут для этого нефтепровода, а в ноябре заявил об окончательном отказе от проекта Keystone. Строительство новых трубопроводов может поспособствовать повышению добычи топлива в США.

По словам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, "российский рубль в среду символически отступает в парах с иностранными валютами. Цены на нефть днем в среду снижаются - баррель североморского сырья Brent стоит сейчас около $55. Вчерашний отчет API показал, что запасы "черного золота" снова растут. Сегодня выйдет аналогичный релиз от Минэнерго США, среднее ожидание предполагает рост запасов нефти на 2,815 млн баррелей. Если наблюдения покажут одновременный рост и запасов нефти, и дистиллятов, то баррель вряд ли устоит на ногах. Сегодня Минфин РФ проводит размещение ОФЗ общим объемом в 40 млрд рублей. Предыдущее аналогичное размещение прошло более чем успешно, а высокий спрос на бумаги поддержал позиции российского рубля. Бумаги предлагаются с постоянным и переменным купоном, что само по себе расширяет целевую аудиторию покупателей".

"Доллар США уже несколько дней стоит в непосредственной близости от психологически важного рубежа в 59 руб./$1, но пробить его не решается. Где-то совсем рядом находятся интересы ЦБ и Минфина. Слишком дорогой и крепкий рубль неудобен, он сведет к минимуму импульс восстановления внутри российской экономики и, в конечном счете, будет иметь больше негативных последствий, чем благоприятных. Однако пока на валютном рынке работают инвесторы формата carry trade, и им кажется, что рубль еще долго будет давать высокую доходность, поэтому особенных оснований для разворота тренда не будет", - полагает А.Бодрова.

В свою очередь руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов отмечает, что "на рынке нефти неоднозначная ситуация. С одной стороны, есть позитив в виде исполнения венских договоренностей по сокращению объемов добычи. В то же время создаются предпосылки для того, чтобы эти усилия свести на нет. Президент США Дональд Трамп накануне подписал два распоряжения о возобновлении строительства двух нефтепроводов - Keystone XL и Dakota Access, отменяя, таким образом, еще один проект Барака Обамы. Это может свидетельствовать о намерении увеличить объемы производства нефтепродуктов. Есть также опасения, что Трамп может снять ограничения на добычу сланцевой нефти. Пока не отмечается сильного снижения цен на нефть, но и роста тоже нет. Нефтяные контракты торгуются вблизи значения $55 за баррель".

"Краеугольным камнем Трампоэкономики является осуществление приоритета развития экономики США за счет внутренних трудовых ресурсов и некоторое урезание глобалистических шагов. Цель - вновь стать локомотивом мировой экономики и подтвердить непоказное лидерство на мировой арене не только за счет внешнеполитической экспансии. Сейчас трудно предсказать последствия осуществления такой программы. Многое будет зависеть от глубины, последовательности и скорости выполнения конкретных мероприятий, - считает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев. - Касаемо нашего милого и родного рубля, взоры игроков, прежде всего, обращены к лояльности Трампа к России. На этой благоприятной волне не прекращается интерес к операциям carry trade, что при достаточно высоких и стабильных ценах на нефть делает российскую валюту устойчивой. Обращают на себя внимание игроков и высказывания ответственных руководителей о планах министерства финансов и Банка России предпринимать шаги по снижению волатильности курса, что, кстати, не очень увязывается с "политикой плавающего курса" и в данный момент означает выход финансовых ведомств на рынок с покупкой валюты. Это, конечно, будет сдерживать участников российского валютного рынка от игры на укрепление рубля. В ближайшей перспективе при ценах на нефть марки Brent в интервале $53-58 за баррель рубль, скорее всего, будет находиться в зоне 59-60,5 руб./$1. Сколько такое спокойствие продержится - покажет время".

По мнению аналитика Нордеа банка Ольги Лапшиной, "президент США Дональд Трамп пока демонстрирует склонность к выполнению своих предвыборных обещаний, что в целом неплохо для России, так как повышает вероятность позитивных новостей по вопросу санкций. Рубль сегодня получит поддержку от налоговых выплат. В целом мы продолжаем наблюдать российскую валюту в коридоре 59-60 руб./$1, удерживаемую от излишнего укрепления опасностью выхода на рынок ЦБ РФ, вызванной бюджетным фактором. От ослабления рубль удерживает нейтральный фон на рынках развивающихся валют и крепкая нефть, поддерживаемая поступающими данными о выполнении соглашения по ограничению добычи нефти".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в среду немного подросли по отношению к предыдущему дню, вернувшись на уровни начала недели. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" выросла на 8 базисных пунктов (б.п.), составив 10,23% годовых; ставка на семидневный срок прибавила 1 б.п., поднявшись до 10,42% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.