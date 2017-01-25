Во второй половине дня падение российских индексов акций продолжится - Dukascopy Bank SA

"Несмотря на положительный внешний фон, российские индексы акций в среду оказались под давлением падения котировок Газпрома (-1,5%) и с начала сегодняшней торговой сессии снизились на 0,3%, - указывает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Так, индекс ММВБ опустился до 2168 пунктов, а индекс РТС достиг 1152,3 пункта. Более того, курс рубля относительно доллара за последний час снизился сразу на 30 копеек до 59,40 руб./долл. на фоне появления сообщений в СМИ о возможном возобновлении валютных интервенции со стороны ЦБ РФ в ближайшее время. Европейские фондовые индикаторы растут на фоне публикации положительных финансовых результатов американскими компаниями за четвертый квартал 2016 года. Цены на нефть марки Brent находятся в ожидании публикации официальной статистики от Минэнерго США по изменению запасов сырой нефти за прошлую неделю и несущественно изменились. Мы ожидаем продолжения падения российских индексов акций во второй половине сегодняшнего торгового дня на опасениях того, что запасы сырой нефти в США превзойдут ожидания рынка".