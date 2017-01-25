Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00 - "Аналитика Онлайн"

Российский Центральный Банк резко снизил объемы валютного РЕПО. Если раньше ЦБ предоставлял банкам 5 млрд долларов, то сейчас объем предложения резко сократился до 3 млрд и получается, что банкам придется вернуть мегарегулятору разницу в 2 млрд, указывает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Помимо этого, в среду истекает срок размещения валютных депозитов от Минфина на полтора млрд долларов, который также банкам предстоит вернуть главному финансовому ведомству страны. Все это может оказать давление на рубль. Также, напомним, сегодня завершается налоговая неделя, которая традиционно оказывает поддержку деревянному. Помимо этого котировки черного золота снижаются после того, как были опубликованы данные по запасам от API. По данным Американского Института Нефти на прошедшей неделе спрос на сырую нефть оказался ниже предложений почти на 3 млн баррелей и за счет этого увеличились запасы, которые, к слову, растут уже 4 недели подряд.

На этом фоне курс доллара торгуется на отметке 59 рублей 10 копеек, евро располагается в районе отметки 63 рубля 50 копеек, индекс ММВБ вырос до 2170 пунктов, а котировки нефти марки Brent держатся выше 55 долларов да баррель.

Рубль постепенно теряет действие тех факторов, о которых мы писали ранее и которые оказывали поддержку курсу национальной валюты. Заканчивается налоговая неделя, Минфин и Центробанк сокращает валютную ликвидность, а также дальнейшая коррекция на нефтяном рынке может сместить торговлю валютной пары доллар/рубль ближе к отметке в 60 рублей.

"В этих условиях наши рекомендации остаются без изменений. Мы рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00. Совершать такие покупки рекомендуем с осторожностью, потому что пока о развороте тренда на российском валютном рынке говорить еще рано. Более уверенно можно готовиться к торговле по тренду и открывать сделки на продажу, которые напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь 60,00 или 59,20", - резюмирует эксперт.