На сырьевых рынках может наступить период волатильности из-за рисков фиксации прибылей - Julius Baer

"Рынки сырьевых товаров могут вступить в период волатильности, поскольку риски фиксации прибыли усилились сразу в нескольких сегментах, - предупреждает глава исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберт Рюкер. - На рынках нефти и природного газа, двух ключевых компонентах любого индекса сырьевых товаров, хедж-фонды увеличили длинные позиции на рынке фьючерсов. Иными словами, нынешние уровни отражают сильный оптимизм по поводу будущей поддержки цен со стороны фундаментальных факторов. Однако, быстрое восстановление производства сланцевых углеводородов в Северной Америке заставляет сомневаться в том, что предложение нефти и газа сократится в текущем году. Тем временем, свежие данные по экономике Китая показывают, что ситуация с инвестициями в основной капитал не самая лучшая, что затрудняет реализацию амбиций страны по темпам экономического роста. Рынки фьючерсов на медь и палладий, аналогично рынкам фьючерсов на энергоресурсы, характеризуются избыточным количеством длинных позиций, открытых хедж-фондами. При этом надежды рост расходов на инфраструктурные проекты выглядят несвоевременными, в то время как перспективы снижения объемов глобальных продаж автомобилей с нынешних повышенных вследствие субсидий уровней игнорируются рынком. Общим знаменателем для всех сырьевых рынков является эйфория по поводу рефляции, которая приводит к затянувшемуся "бычьему" позиционированию. Над этим классом активов довлеют краткосрочные риски снижения".