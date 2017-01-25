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Главная / Мнения аналитиков / Торговый диапазон на сегодня – 59,00-59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
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25 января 2017 года 15:36
Торговый диапазон на сегодня – 59,00-59,50 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"На открытии биржевой сессии рубль укрепился против доллара до отметки 59,08 руб./долл., - констатирует руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - После этого американская валюта предпринял попытку укрепления, которая оказалась неудачной. Восстановление доллара тормозится ситуацией с Brexit. Верховный суд Великобритании постановил, что выход из ЕС должен быть одобрен так же и парламентом страны. То есть парламент должен проголосовать за запуск 50 статьи. Кроме того, Верховный суд постановил, что в этом вопросе не потребуется одобрение парламентов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. На это последовало заявление первого министра Шотландии, назвавшей решение суда немыслимым и требование, чтобы британское правительство провело консультации с властями автономных республик и учло бы их комментарии. За этими заявлениями последовало укрепление британского фунта и общего укрепления основных валют к доллару. Brexit не отменяется, однако в этом процессе наметилась пауза, которой и пользуются инвесторы. На рынке нефти неоднозначная ситуация. С одной стороны, есть позитив в виде исполнения венских договоренностей по сокращению объемов добычи. В то же время создаются предпосылки для того, чтобы эти усилия свести на нет. Президент США Дональд Трамп накануне подписал два распоряжения о возобновлении строительства двух нефтепроводов – Keystone XL и Dakota Access, отменяя, таким образом, еще один проект Барака Обамы. Это может свидетельствовать о намерении увеличить объемы производства нефтепродуктов. Есть также опасения, что Трамп может снять ограничения на добычу сланцевой нефти. Пока не отмечается снижения цен на нефть, но и роста тоже нет. Нефтяные контракты торгуются вблизи значения 55 долл./баррель. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 59,00-59,50 руб./долл.".
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