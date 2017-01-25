Рубль продолжает минимальное укрепление даже на фоне снижающихся цен на нефть - Локо-Банк

"Рубль продолжает минимальное укрепление даже на фоне снижающихся цен на нефть, - отмечает заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин. - Сейчас нефть стоит в районе $55,3 за баррель Brent, а рубль уже торгуется выше 59,2 к доллару. Как и ожидалось, преодоление отметки в 59 руб. за доллар затягивается из-за отсутствия сильных факторов роста. С другой стороны, нет плохих новостей, что позволяет рублю чувствовать себя вполне комфортно. Судя по действиям ЦБ, вопреки заявления Шувалова о возможности покупки валюты, никаких интервенций на рынке не будет, да и курс сейчас, в целом, должен устраивать правительство.

На рынке установилась неопределенность, вызванная, в основном, отсутствием информации о планах Трампа. От этого зависит дальнейшее направление движения доллар, а значит динамика нефти и рубля. В долгосрочном периоде по рублю есть риски снижения, так как повышение ставки ФРС, снижение ставки Банком России и протекционистская политика Трампа в совокупности дадут отрицательный эффект. Но в среднесрочной перспективе рубль будет демонстрировать стабильность, торгуясь в узком диапазоне 59-61,5 к доллару. Краткосрочные прорывы выше 59 возможно, но, скорее всего, рынок будет быстро откатываться".