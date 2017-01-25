Morgan Stanley снизил рейтинг GDR НОВАТЭКа до "держать" поле переоценки сектора

(добавлена таблица, изменена редакция 4-го абзаца)

Morgan Stanley пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) была понижена рекомендация с "покупать" до "держать".

При этом для депозитарных расписок на обыкновенные акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) и "Татнефти" (MOEX: TATN) рекомендация "покупать" не изменилась.

Рекомендация "держать" была подтверждена для депозитарных расписок на обыкновенные акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), а также для обыкновенных акций "Башнефти" и привилегированных акций "Сургутнефтегаза".

Для депозитарных расписок "Газпрома" (MOEX: GAZP) аналитики инвестбанка вновь дали рекомендацию "продавать".

Оценки и рекомендации аналитиков для депозитарных расписок (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 7,70 (текущая цена - 6,53), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Татнефть - 51,00 (текущая цена - 40,58), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 60,00 (текущая цена - 53,32), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 128,00 (текущая цена - 119,70), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Башнефть (для обыкновенных акций; цены в рублях) - 3500,00 (текущая цена - 3636,00), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 5,10 (текущая цена - 5,23), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (ля привилегированных акций; цены в рублях) - 30,00 (текущая цена - 32,84), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром - 3,80 (текущая цена - 4,96), рекомендация - продавать.