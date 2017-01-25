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25 января 2017 года 15:51
Приговор доллару подписан, цель - 1.15 по паре евро-доллар - ВТБ 24
"Во вторник на паре евро-доллар показан новый максимум года на отметке 1.0775, - констатирует аналитик ВТБ24 Алексей Михеев. - Неделю назад, в прошлый вторник, максимум был поставлен на отметке 1.0719. Получается, евро-доллар растет, как говорится, “в час по чайной ложке”. Да еще по ходу прошедшего роста были довольно значительные по локальным меркам коррекции, которые, казалось, вот-вот вернут тенденцию на укрепление доллара. Кстати, подобная тенденция наблюдалась во второй половине 2014 года, когда евро-доллар падал от максимума на отметке 1.40. К примеру, за весь июль 2014 года пара евро-доллар прошла только две фигуры вниз, примерно от 1.36 до 1.34. За август – только 2.5 фигуры, от 1.34 до 1.3150. Т.е. снижение было даже в разы медленнее, чем рост сейчас, тут хотя бы с начала января уже было 4 фигуры роста от минимума. Это при том, что бывает, евро-доллар может показать 4 фигуры за день. Тем не менее, тогда, летом 2014 года, все это был нисходящий тренд. Некоторое ускорение по тренду произошло 4 сентября 2014 года, за этот день евро-доллар упал с 1.3140 до 1.2922 (подобного ускорения мы и ждем в ближайшие дни), потом снижение опять замедлилось, но кончилось-то все только на 1.0450 в марте 2015 года". По мнению эксперта, самое трудное для спекулянта – держать позицию по тренду, и это несмотря на расхожие в трейдерской среде утверждения, что “давайте вашей прибыли расти” и “trend is your friend”. Спекулянты в своей массе в силу психологии, наоборот, склонны передерживать убытки, зайдя в позицию, в итоге закрывая ее с многофигурными убытками, а вот из прибыльных позиций уходят, испугавшись малейшей коррекции. Между тем, евро-доллар – это весьма трендовая пара, стоит только открыть недельный график, чтобы увидеть, что он весь почти состоит из многомесячных трендов размером в 20-30 фигур. Постфактум новичку кажется, что на таком рынке легко заработать. На деле – ловля тренда – занятие непростое. Тут, во-первых, нужно понимать, в какую сторону будет тренд, во-вторых, понимать временные и ценовые рамки для начала тренда. "В частности, мы вылавливали начавшийся в январе тренд большую часть прошлого года, ожидая, когда же, наконец, евро-доллар упадет в последний раз и выйдет на точку для начала роста, - отмечает А. Михеев. - Сначала ждали, когда же евро-доллар упадет ниже 1.09, после победы Трампа стали ждать 1.05, а в итоге рынок, когда все сроки, казалось бы, прошли, все-таки сходил на минимумы еще пару раз ниже 1.04. Направление тренда и сроки разворота мы определяли исходя из фундаментального анализа. Но и то, минимум можно определить только весьма приблизительно, очень много определяет локальный новостной фон и игра крупных игроков за стопами на этом новостном фоне. Например, кто сейчас вспомнит итальянский конституционный референдум и резкие колебания цены по его итогам, когда итальянцы сказали “нет” Монти? Аналитики же всерьез рассуждали о возможности развала еврозоны из-за провала референдума. В итоге же движения от 5 декабря оказались менее незаметны на фоне колебаний на Nonfarm Payrolls от 8 декабря". "И все-таки, в конечном счете, та фундаментальная доминанта, о которой мы твердили последние два года, о том, что доллар не может оставаться таким дорогим в долгосрочной перспективе, берет верх, - резюмирует аналитик ВТБ 24. - Если не только Трамп говорит о вредности сильного доллара, но и даже номинант на должность министра финансов США Стивен Мнучин заявляет, что “чрезмерно сильный” доллар может иметь негативный эффект на экономику. Это очень сильный сигнал, поскольку традиционно Казначейство США всегда за сильный доллар, так как с сильным долларом ему куда проще выполнять свою главную функцию – привлечение госдолга. Вообще говоря, доллар за последние 15 лет сильно падал и сильно рос, но от Казначейства (Минфина) США за это время мы никогда не слышали о том, что сильный доллар может быть нежелателен. Так что приговор доллару подписан, идем мы как минимум на 1.15 по евро-доллару, а вот исполнение может быть довольно неторопливым. Чтобы стоять по тренду, нужно проявлять не меньшее терпение, чем при поиске точки входа в тренд".
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