Сланцевики готовятся к большой гонке - eToro

"Интересной особенностью последнего времени является то, что валюты и сырье, в большинстве своем, перестали реагировать на различные отчеты и макроэкономические данные, а целиком сосредоточились на политических заявления и ожиданиях, - указывает руководитель аналитического отдела eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. - В данный момент в фокусе находятся встречи ОПЕК и различные комментарии ее представителей: рынки ждут отчетов экспортеров для того, чтобы понять добросовестно ли выполняют условия соглашения. Подобные заявления, что от лица Министра энергетики России, что от лица Министра нефти Саудовской Аравии, несут в себе единственную задачу: не дать инвесторам потерять энтузиазм для дальнейших покупок. В сложившейся ситуации игроки пропускают мимо тревожные сигналы, которые посылают на рынок американцы: число буровых установок растет каждую неделю, крупные игроки приобретают более мелких и наращивают производство, а Трамп неоднозначно намекает на поддержку сырьевых компаний и даже назначает на должность госсекретаря бывшего директора Exxon Mobile. В условиях растущего предложения, мы вновь рискуем стать свидетелями обвала котировок и сопутствующей им паники в странах экспортерах. Однако, не все так однозначно. Крайне высока вероятность, того что мы вступаем в новую эру, где вся судьба нефтяного рынка будет зависеть лишь от трех стран: США, РФ и Саудовская Аравия. В том случае если прогнозы сбудутся и правительства России и Америки поладят, то они смогут действовать сообща и склонять саудитов к тем действиям, которые будут им выгодны. Так, текущие цены нужны американцам для поддержки своих сланцевых компаний, а нам для удержания экономики на плаву – при необходимости у наших стран будет достаточно мотивации и сил для того чтобы надавить на Саудовскую Аравию и снизить добычу еще раз".

По мнению эксперта, усиление позиций США на нефтяном рынке приведет к его диверсификации и уменьшит риски, однако для начала необходимо дождаться реальных действий новой администрации: будут ли они выполнять предвыборные обещания или оставят все как есть? Следим за новостями.