Рубль стабилен на фоне малых колебаний нефтяных цен, налогового периода и снижения доллара США в мире - TeleTrade

Основные ньюсмейкеры последних дней - Трамп и ОПЕК – пока приостановили влияние на рынки, констатирует аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Котировки активов в равновесном состоянии. Нефть уравновешивается снижением добычи по соглашению ОПЕК+, с одной стороны, и перспективами её повышения в США, с другой. Поэтому котировки Brent стабилизировались в узком диапазоне $54-56/барр. Данный фактор временно перестал играть важную роль во влиянии на склонность к рискам, котировки валют и фондовых индексов. Перспективы нефти связаны с темпами снижения запасов по мере уменьшения производства. Они в случае вероятного превышения роста добычи и спроса будут немного поднимать нефтяные цены. Возможность роста к $60/барр. остаётся, но в целом нынешние позиции близки к прогнозируемым среднегодовым ценам в $55-58/барр. Поэтому значимых движений в ближайшее время вряд ли стоит ожидать.

Доллар после глубокой коррекции на неопределённости политики Трампа дошёл до важнейшей поддержки. Она – на уровне 99,5-100 п. по индексу доллара. Здесь он был ещё до повышения ставки ФРС в декабре. И для дальнейшего прорыва вниз нужны более веские факторы, поскольку существующие во многом уже отработаны. Да, сильный доллар уязвим при протекционизме Трампа, поскольку мешает экспорту и облегчает импорт. Но при этом и потенциал растущей экономики, и потребность новых заимствований диктуют будущий рост ставок, что в перспективе, по мнению М. Гойхмана, создаёт привлекательность гринбек. Поэтому даже в случае ещё некоторого ухода доллара вниз, к индексу на уровне 99,5 п., вероятность последующего возврата к росту высока. По основным валютам – евро, фунту, франку – доллар близок к окончанию коррекции, подчеркивает эксперт. Тем более, что падающий доллар и агрессивно-защитная риторика Трампа вызывают беспокойство в странах-контрагентах, которые теряют от роста своих валют к доллару. Сегодняшнее проявление этого – падение австралийского доллара на слабых данных по инфляции.

"Рубль стабилен на фоне малых колебаний нефтяных цен, налогового периода и снижения гринбека в мире. Поддержка пары доллар/рубль на уровне 59 стоит уже много дней. Пробитие её вниз возможно при росте нефтяных котировок. Технической целью при этом выступил бы уровень 57,6-58,5. Однако явное недовольство в правительстве высоким курсом рубля (как это напоминает Трампа!) и близкое окончание налогового периода делают покупателей рубля осторожными. Так же, как и по индексу доллара, поддержка на 59 - сильна и может устоять, несмотря на давление, при сохранении цены Brent ниже $56/барр.", - заключает эксперт TeleTrade.