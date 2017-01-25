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25 января 2017 года 11:43

Рынок акций РФ утром возобновил снижение вслед за нефтью, растут металлурги во главе с РусАлом

Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в среду возобновил снижение вслед за нефтью, несмотря на подъем Азии и Европы; растут бумаги металлургов во главе с "РусАлом".

К 11:10 МСК индекс ММВБ составил 2164,71 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1152,43 пункта (-0,3%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 1,5%.

Доллар просел до 59,17 рубля (-0,07 рубля).

Подешевели акции "Газпрома" (-1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,7%).

Выросли бумаги "РусАла" (+3,9%, до 31,99 рубля - максимум с августа 2015 года), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,3%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов (выросли Япония и Китай), плюсует Европа (FTSE, S&P350, DAX прибавляют 0,4-0,7%), американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%), но дешевеет нефть.

Япония в 2016 году впервые за шесть лет зафиксировала профицит торгового баланса на фоне уменьшившегося импорта нефти в стоимостном выражении, а также увеличения объемов экспорта в конце года. Положительное сальдо баланса внешней торговли (товары, без учета услуг) в минувшем году составило 4,074 трлн иен ($35,8 млрд), тогда как в 2015 году был зафиксирован дефицит в размере 2,792 трлн иен. Наиболее существенным был профицит баланса торговли Японии и США - показатель вырос в 2016 году на 4,6% - до 6,835 трлн иен.

Нефть дешевеет из-за данных Американского института нефти (API) о запасах в США, инвесторы ждут официальных данных о резервах от Минэнерго США (18:30 МСК, ожидается рост запасов нефти на 2,8 млн баррелей).

Согласно обнародованным в ночь на среду оценкам API, коммерческие резервы нефти в США увеличились за неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей, пишет OilPrice.

Колебания рынка по-прежнему определяют два основных фактора: сокращение предложения государствами ОПЕК и другими экспортерами нефти против ожидаемого наращивания добычи в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 11:10 МСК в среду составила $55,07 за баррель (-0,7%), мартовская цена WTI - $52,82 за баррель (-0,7%).

Во вторник нефть подорожала на 0,4-0,8%, поскольку уверенность в сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК перевесила опасения, связанные с ростом производства нефти в США.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, мировые фондовые индексы подросли, но неопределенность и беспокойство среди инвесторов в отношении политики президента Д.Трампа сохраняются. Нефть снижается на данных о запасах сырья в США, и в такой ситуации российский рынок акций остается под давлением продавцов. Скорее всего, в феврале ЦБ РФ снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, что вернет курс доллара к уровню 61 руб./$1. На динамику торгов в среду могут повлиять данные по запасам нефти в США от Информационного Агентства энергетики (EIA).

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов также скептически оценивает способность рынка акций РФ продолжить рост после отскока вверх накануне. Пока рано говорить о возвращении восходящего тренда по индексу ММВБ, поскольку объемы в начале недели (понедельник-вторник) остались низкими. API прогнозирует рост запасов сырой нефти на 2,93 млн баррелей, а Ливия заявляет о планах увеличить добычу до 1,25 млн б/с, что негативно для нефтяных цен. Российский рубль может укрепиться до 59 руб./$1 на фоне налоговых платежей, которые могут вызвать отток с рынка около 700 млрд руб.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, в начале недели поддержку нефти оказали данные по добыче в Саудовской Аравии и слабеющий доллар. В рамках соглашения об уменьшении добычи саудиты берут на себя основное бремя обязательств и собираются обеспечить около 40% совокупного сокращения. Из этого следует, что в центре внимания будут данные по добыче нефти в Саудовской Аравии и что участники рынка будут весьма чувствительно реагировать на новые показатели из этой страны. Саудиты хотят показать рынку, что прислушиваются к его пожеланиям. Кроме того, они надеются дать хороший пример другим участникам соглашения (как членам картеля, так и сторонним производителям) и тем самым призвать их к выполнению взятых на себя обязательств. Королевство заявило о намерении осуществить в феврале еще более существенное сокращение добычи.

Однако затем нефть ушла вниз на данных API, которые показали более существенный, чем ожидалось, рост запасов бензина и дистиллятов. Поставки в Кушинге (штат Оклахома) на этой неделе уменьшились на 145 тыс. баррелей. Последние данные из США по-прежнему препятствуют росту цен на нефть. Именно этот фактор нивелирует усилия стран ОПЕК, которые пока что соблюдают договоренности об ограничении добычи.

Цена Brent может вновь опуститься ниже $55 за баррель. Опасения, связанные с затовариванием рынка, усиливаются в том числе и на фоне сообщений о наращивании добычи в Ливии до максимума с 2014 года. Ближайший уровень поддержки - $55,14 за баррель (10-дневная скользящая средняя), далее - $54,9 за баррель. Уровень, на котором котировки смогут удержаться, будет зависеть от масштабов прироста складских запасов нефти в США.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Николая Подлевских, январь уже на исходе, а тренда в нефти все нет.

Президент США Дональд Трамп генерирует высокую активность с первых дней вступления в должность. Сообщается, что он подписал указы о возобновлении строительства нефтепроводов Dakota Access Pipeline и Keystone XL, ранее остановленного бывшим президентом Бараком Обамой. Во главу угла повышенной активности Трампа поставлено обещанное им в предвыборную кампанию создание новых рабочих мест.

Однако рынок нефти в первую очередь интересуют не новые рабочие места в США, а возможное увеличение предложения сырья в связи со строительством указанных трубопроводов. Так что вместе с ростом буровой активности и ожиданиями роста добычи нефти в США может появиться еще фактор давления на цены. Но в рукаве у Трампа снятие еще одного ограничения. В первый же день после победы на выборах 8 ноября Трамп заявлял о том, что отменит ограничения на добычу углеводородов, в том числе на шельфовых месторождениях.

Скоро будут подведены самые интригующие итоги месяца по добыче нефти ведущими нефтепроизводителями, пока же идут уточнения объемов добычи за предыдущие месяцы.

"Газпром" (MOEX: GAZP) проявляет беспокойство по поводу украинского транзита. По его наблюдениям, Украина этой зимой тратит намного больше газа из подземных хранилищ, чем годом ранее. В результате запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились до 10,5 млрд кубометров, что на 1,2 млрд кубометров меньше, чем хранилось в ПХГ в этот период прошлого года. А суточный отбор из хранилищ вырос с 15 января более чем на 40%. Неснижаемый остаток для обеспечения подъема газа в требуемых объемах в украинских хранилищах должен составлять 6-7 млрд кубометров.

В связи с приближением к критическим отметкам "Газпром" опасается, что Украина начнет отбирать транзитный газ и призывает Европу помочь Украине расплатиться за поставки газа. Но и в самой Европе оказывается тоже зима и запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) сократились к 22 января до рекордно низких за всю историю наблюдений 48,92%, сообщает Gas Infrastructure Europe (GIE). Этот уровень стал самым низким за последнее десятилетие. Так что предстоящее скоро транзитное шоу для российского рынка в перспективе может еще потягаться по важности с тем, что будет твориться на глобальных рынках нефти в связи с подведением январских итогов, считает Н.Подлевских.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-14,3%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-6,3%), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (-3,5%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-3%).

Подорожали бумаги ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+13,9%), "Квадра" (MOEX: TGKD) (+2,9%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (+2,6%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+2,5%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "префы" "АвтоВАЗа" (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:10 МСК составил 6,303 млрд руб. (из них 1,246 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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