При цене 53 - 58 долларов за баррель Brent рубль останется в пределах 59 - 60,50 руб. за доллар - "Оргбанк"

Завершается период послевыборных выступлений 45-го президента США, которые заслонили другие мировые политические и экономические события, определяющие настроения инвесторов и игроков, отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. Еще какое-то время эксперты будут оценивать перспективы возможностей осуществления тех или иных озвученных планов Трампа, а также влияние их на динамику основных финансовых показателей.

Сейчас же постепенно пальма первенства переходит к оценке первых реальных шагов, которые в целом соответствуют предвыборной компании и во многом существенно меняют расстановку на мировом рынке. Краеугольным камнем Трампоэкономики является осуществление приоритета развития экономики США за счет внутренних трудовых ресурсов и некоторое урезание глобалистических шагов. Цель - вновь стать локомотивом мировой экономики и подтвердить непоказное лидерство на мировой арене не только за счет внешнеполитической экспансии.

"Сейчас трудно предсказать последствия осуществления такой программы, - комментирует эксперт Оргбанка. - Многое будет зависеть от глубины, последовательности и скорости выполнения конкретных мероприятий. Касаемо нашего милого и родного рубля, взоры игроков, прежде всего, обращены к лояльности Трампа к России. На этой благоприятной волне не прекращается интерес к операциям "carry trade", что при достаточно высоких и стабильных ценах на нефть делает российскую валюту достаточно устойчивой. Обращает внимание игроков и высказывания ответственных руководителей о планах министерства финансов и Банка России предпринимать шаги по снижению волатильности курса, что, кстати, не очень увязывается с "политикой плавающего курса" и в данный момент означает выход финансовых ведомств на рынок с покупкой валюты. Это, конечно, будет сдерживать участников российского валютного рынка от игры на укрепление рубля. В ближайшей перспективе при ценах на нефть марки Brent в интервале 53 - 58 $/баррель рубль, скорее всего, будет находиться в зоне 59 - 60,50 рублей за американский доллар. Сколько такое спокойствие продержится - покажет время".