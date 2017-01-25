На рынке рублевых корпоративных бондов в среду не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 25 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник: S&P 500 и Nasdaq Composite достигли очередных рекордов, Dow Jones Industrial Average продолжил движение к психологически важной отметке в 20000 пунктов. Поддержку рынку оказал подъем котировок акций сырьевых товаров, а также позитивная квартальная отчетность ряда компаний. Стоимость акций Alibaba подскочила по итогам торгов во вторник на 3,1% благодаря сильной квартальной отчетности компании, а также улучшения ею прогноза роста выручки на текущий фингод.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона растут в среду вслед за мировым ралли на рынках акций, аппетит инвесторов к риску улучшается как благодаря макроэкономическим данным, так и на фоне динамики курса доллара и сырьевых цен. Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% и приблизился к самой высокой отметке с 29 сентября. Биржи от Токио до Сиднея торгуются в "зеленой зоне" после того, как американские S&P 500 и Nasdaq накануне обновили исторические максимумы.

Несмотря на возобновившееся укрепление иены в паре с долларом (до 113,59 иены/$1), японский Nikkei 225, завершивший предыдущую сессию на минимуме за 7 недель, в среду поднялся на 1,35%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4% вслед за акциями горнодобывающих компаний, включая лидеров сектора BHP Billiton и Rio Tinto. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,1%.

Япония в 2016 году впервые за шесть лет зафиксировала профицит торгового баланса на фоне уменьшившегося импорта нефти в стоимостном выражении, а также увеличения объемов экспорта в конце года. Положительное сальдо баланса внешней торговли (товары, без учета услуг) в минувшем году составило 4,074 трлн иен ($35,8 млрд), тогда как в 2015 году был зафиксирован дефицит в размере 2,792 трлн иен. Наиболее существенным был профицит баланса торговли Японии и США - показатель вырос в 2016 году на 4,6% - до 6,835 трлн иен.

ВВП Южной Кореи увеличился в четвертом квартале на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду предварительные официальные данные. Темпы экономического роста были самыми слабыми за год, но немного превысили ожидания рынка. По итогам 2016 года в целом рост южнокорейского ВВП ускорился до 2,7% с 2,6% в 2015 году. Между тем экономика Тайваня, по предварительным оценкам, в октябре-декабре выросла самыми быстрыми темпами за два года - 2,58% в годовом выражении, однако подъем оказался слабее ожидавшихся экспертами 3,1%. ВВП Тайваня ускорил рост с 0,72% в 2015 году до 1,4% в 2016 году.

В свою очередь нефть слабо дешевеет в ходе торгов в среду после умеренного роста накануне, инвесторы ждут официальных данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Согласно обнародованным в ночь на среду оценкам Американского института нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей, пишет OilPrice. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США увеличились на 2,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 20 января. Минэнерго США обнародует эти данные в 18:30 МСК в среду.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду снизилась на 0,2% - до $55,33 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,26% - до $53,04 за баррель. Во вторник нефть подорожала, поскольку уверенность в сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК перевесила опасения, связанные с ростом производства нефти в США. Котировка Brent поднялась на 0,4% - до $55,44 за баррель, WTI - на 0,8%, до $53,18 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась почти в 1,2 раза по отношению к предыдущему торговому дню и вновь оказалась ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" составил 10,68 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,59 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 января снизился всего на 0,02% и составил 104,71 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 489,90 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Башнефть-07" (+0,6%), "Сбербанк БО-18" (+0,3%) и "РЖД БО-03" (+0,25%), а в лидерах снижения - "Мостотрест-07" (-0,66%), "Внешэкономбанк БО-04" (-0,49%) и "Сбербанк БО-17" (-0,4%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ставка 1-го купона биржевых облигаций ООО "Обувьрус" (входит в группу компаний "Обувь России") серии БО-07 установлена на уровне 13,8% годовых. Данная ставка соответствует доходности к оферте на уровне 14,53% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравниваются к ставке 1-го купона. По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Облигации выпускаются с обеспечением. Номинал бумаг - 2 млн рублей, в рамках выпуска планируется разместить 500 облигаций. По пятилетним бумагам предусмотрена частичная оферта: в даты выплаты 3-го, 5-го, 7-го и 11-го купонов погашается по 100 бумаг по номиналу. Кроме того, предусмотрена полная оферта бумаг через 3 года. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 января.

"Башнефть" (MOEX: BANE) готовит выпуск биржевых облигаций серии 001P-03R объемом 5 млрд рублей. Соответствующие параметры выпуска бондов в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом до 50 млрд рублей компания утвердила 23 января. Размещение 7-летних бумаг пройдет по открытой подписке. В последний раз "Башнефть" выходила на рынок в конце декабря. Тогда она разместила три выпуска биржевых облигаций серий 001P-01R, 001P-02R и БО-10 общим объемом 25 млрд рублей.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") определило ставку 10-го купона облигаций 22-й серии в размере 7,9% годовых, а также ставку 8-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 6,4% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-го купона была определена по результатам book building в размере 9% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-20-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 2,5% годовых. По выпуску объявлена 10-летняя оферта с исполнением 3 августа 2022 года. Срок обращения облигаций - 15 лет. Бумаги имеют 30 полугодовых купонных периодов. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка первого купона была установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

Владельцы облигаций ООО "Прайм Финанс" серии 01 на собрании 9 февраля рассмотрят вопрос об избрании представителя владельцев облигаций (ПВО). В собрании смогут принять участие держатели бондов на 30 января. "Московская биржа" (MOEX: MOEX) с 31 января намерена перевести облигации ООО "Прайм Финанс" 1-й серии из 1-го уровня котировального списка в 3-й уровень (некотировальную часть списка). Биржа объясняла снижение уровня листинга тем, что указанный выпуск облигаций имел рейтинг ниже требуемого или от одного из рейтинговых агентств, которые с 13 января 2017 года не входят в число аккредитованных ЦБ РФ. Облигации 1-й серии объемом 11,75 млрд рублей ООО "Прайм Финанс" разместило летом 2013 года.