Рубль укрепляется на факторе налогового периода - Банк "Зенит"

Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера продолжила улучшаться, уровень краткосрочных процентных ставок снизился еще на 5-10 бп., констатируют аналитики банка "Зенит". Депозитный аукцион ЦБ РФ указал на сохранение профицита ликвидности в банках первого круга. На рынке МБК 1-дневные кредиты вчера обходились в среднем под 10.15% годовых (-10 бп), 7-дневные – под 10.40% годовых (-5 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 10.15% годовых (-5 бп). На 7-дневном депозитном аукционе с ЦБ РФ банки разместили 710 млрд руб. (предложение – 846 млрд руб.), что на 10 млрд руб. меньше прошлого аукциона. Пик налоговых платежей приходится на сегодня. Оставшийся объем по основным платежам аналитики банка оценивают в 750 млрд руб., при этом сегодня потребуется около 680 млрд руб. Таким образом, краткосрочные процентные ставки могут вырасти сегодня.

Торги на внутреннем валютном рынке во вторник привели к небольшому укреплению рубля. Российская валюта вновь не обратила внимание на движение нефтяных котировок и подрастала на фоне спроса экспортеров на рубли в преддверии крупных налоговых выплат. Курс бивалютной корзины вчера опустился на 32 коп. до 61.18 руб. Курс доллара составил 59.24 руб. (-28 коп.), курс евро – 63.56 руб. На международном валютном рынке доллар был стабилен к евро. Риторика нового правительства США о вреде сильного доллара частично отыграна, инвесторы

ждут новых заявлений. По итогам дня основная валютная пара консолидировалась на отметке $1.0730.

"Рубль вновь временно отстранился от довольно спокойной ситуации на нефтяном рынке, предпочитая реагировать на налоговый фактор. Интерес к валюте сейчас не слишком высок, при этом более существенное укрепление рубля чревато выходом Центробанка на валютные торги. Сегодня пройдет основная масса налоговых

платежей, тогда как объем выплат по налогу на прибыль будет несущественным. По окончании этих платежей рубль может скорректироваться вниз, а курс доллара приблизиться к отметке 60 руб.", - резюмируют эксперты банка.