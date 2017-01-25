Доллар и евро слегка снизились в начале торгов среды на фоне относительно стабильной нефти

Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов среды; рубль немного укрепился на фоне относительно стабильной нефти.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,15-59,27 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,1675 руб./$1 (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,43 руб./EUR1 (-13 копеек), стоимость бивалютной корзины потеряла 10 копеек по отношению к уровню закрытия вторника, составив 61,086 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,93 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,25 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 25 января связано с относительно стабильной динамикой нефтяных цен, которые продолжают колебаться выше отметки $55 за баррель сорта Brent в ожидании публикации официальных данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Согласно обнародованным в ночь на среду оценкам Американского института нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей, пишет OilPrice. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США увеличились на 2,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 20 января. Минэнерго США обнародует эти данные в 18:30 МСК в среду.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду снизилась всего на 0,18% - до $55,34 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,21% - до $53,07 за баррель. Во вторник нефть подорожала, поскольку уверенность в сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК перевесила опасения, связанные с ростом производства нефти в США. Котировка Brent поднялась на 0,4% - до $55,44 за баррель, WTI - на 0,8%, до $53,18 за баррель.