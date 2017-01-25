25 января 2017 года 10:15
Доллар и евро слегка снизились в начале торгов среды на фоне относительно стабильной нефти
Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов среды; рубль немного укрепился на фоне относительно стабильной нефти.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 59,15-59,27 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 59,1675 руб./$1 (-7,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,43 руб./EUR1 (-13 копеек), стоимость бивалютной корзины потеряла 10 копеек по отношению к уровню закрытия вторника, составив 61,086 рубля.
Доллар при этом оказался на 4,93 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 19,25 копейки ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 25 января связано с относительно стабильной динамикой нефтяных цен, которые продолжают колебаться выше отметки $55 за баррель сорта Brent в ожидании публикации официальных данных о коммерческих запасах углеводородов в США. Согласно обнародованным в ночь на среду оценкам Американского института нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей, пишет OilPrice. По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США увеличились на 2,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 20 января. Минэнерго США обнародует эти данные в 18:30 МСК в среду.
Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду снизилась всего на 0,18% - до $55,34 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на 0,21% - до $53,07 за баррель. Во вторник нефть подорожала, поскольку уверенность в сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК перевесила опасения, связанные с ростом производства нефти в США. Котировка Brent поднялась на 0,4% - до $55,44 за баррель, WTI - на 0,8%, до $53,18 за баррель.
Опубликовано: /Финмаркет/
.
25 января 2017 года 12:08
(добавлены 5-й абзац и таблица)
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация... читать дальше
.
25 января 2017 года 11:46
"Нефть под умеренным давлением в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США и сообщениях о новых успехах Ливии, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Данные API отражают рост запасов на 2.93 mn bbl, бензина на 4.85 mn bbl, дистиллятов на 1.95 mт bbl.... читать дальше
.
25 января 2017 года 11:43
Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в среду возобновил снижение вслед за нефтью, несмотря на подъем Азии и Европы; растут бумаги металлургов во главе с "РусАлом". читать дальше
.
25 января 2017 года 11:33
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.
По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до... читать дальше
.
25 января 2017 года 11:25
Завершается период послевыборных выступлений 45-го президента США, которые заслонили другие мировые политические и экономические события, определяющие настроения инвесторов и игроков, отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. Еще какое-то время эксперты будут оценивать... читать дальше
.
25 января 2017 года 11:10
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера продолжила улучшаться, уровень краткосрочных процентных ставок снизился еще на 5-10 бп., констатируют аналитики банка "Зенит". Депозитный аукцион ЦБ РФ указал на сохранение профицита ликвидности в банках первого круга. На рынке МБК 1-дневные... читать дальше
.
25 января 2017 года 10:57
обавлен текст после 2-го абзаца с оценкой для индексов MSCI)
FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.
Это приведет к оттоку из акций... читать дальше
.
25 января 2017 года 10:46
Американские индексы растут, S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, но неопределенность и беспокойство среди инвесторов в отношении политики президента Трампа сохраняется, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В то же время нефтяные котировки немного снижаются (на 0,18%, до 55,34 доллара... читать дальше
.
25 января 2017 года 10:35
Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с... читать дальше
.
25 января 2017 года 10:25
FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.
Это приведет к оттоку из акций и депозитарных расписок "Газпрома" через Vanguard ETF на... читать дальше
.
25 января 2017 года 10:20
Москва. 25 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.
25 января 2017 года 10:10
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением после... читать дальше
.
25 января 2017 года 10:07
Российский рынок акций вчера совершил долгожданный отскок, отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Индекс ММВБ вырос на 1,33%, до 2 174,59 п., РТС прибавил 1,56%, до 1 155,38 п. Российскому рублю при помощи налогового фактора и роста цен на нефть удалось укрепиться против... читать дальше
.
25 января 2017 года 09:54
о мнению аналитиков ИК "Атон", отечественный рынок акций начнет торги среды нейтрально. читать дальше
.
25 января 2017 года 09:50
"Рынок акций может отреагировать на сообщения о том, что PPF Management подала в суд южного округа Нью-Йорка иск на $750 млн против "Сбербанка". Кроме того, нефть вновь демонстрирует нежелание расти, что вернёт распродажи в нефтегазовый сектор российского рынка. Соответственно, внешний фон для... читать дальше
.