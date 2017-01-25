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25 января 2017 года 10:25

FTSE снизит вес Газпрома, ожидаемый отток $29 млн - ВТБ Капитал

FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского.

Это приведет к оттоку из акций и депозитарных расписок "Газпрома" через Vanguard ETF на уровне $29 млн равными долями, считает эксперт.

Опубликовано: /Интерфакс/
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