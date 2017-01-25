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25 января 2017 года 09:29
Потенциал для восстановительного роста рынка акций не исчерпан - Промсвязьбанк
"Российский рынок акций прервал 9-ти дневную серию снижений и уверенно прибавил по основным индикаторам на фоне позитивной динамики на глобальных рынках и покупок со стороны инвесторов, ожидавших завершения коррекции. На наш взгляд, потенциал для восстановительного роста рынка не исчерпан, и в ближайшей перспективе перевес будет находиться на стороне покупателей, что приведет к росту индекса ММВБ в район 2180-2210 пунктов. Основными движущими факторами рынка сегодня может стать блок макроэкономической статистики по России в 16:00 мск (уровень безработицы, реальные располагаемые доходы и розничные продажи), а также вечерняя статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.
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25 января 2017 года 12:08
(добавлены 5-й абзац и таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация... читать дальше
.25 января 2017 года 11:46
"Нефть под умеренным давлением в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США и сообщениях о новых успехах Ливии, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Данные API отражают рост запасов на 2.93 mn bbl, бензина на 4.85 mn bbl, дистиллятов на 1.95 mт bbl.... читать дальше
.25 января 2017 года 11:43
Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в среду возобновил снижение вслед за нефтью, несмотря на подъем Азии и Европы; растут бумаги металлургов во главе с "РусАлом". читать дальше
.25 января 2017 года 11:33
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.25 января 2017 года 11:25
При цене 53 - 58 долларов за баррель Brent рубль останется в пределах 59 - 60,50 руб. за доллар - "Оргбанк"
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.25 января 2017 года 11:10
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера продолжила улучшаться, уровень краткосрочных процентных ставок снизился еще на 5-10 бп., констатируют аналитики банка "Зенит". Депозитный аукцион ЦБ РФ указал на сохранение профицита ликвидности в банках первого круга. На рынке МБК 1-дневные... читать дальше
.25 января 2017 года 10:57
обавлен текст после 2-го абзаца с оценкой для индексов MSCI) FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Это приведет к оттоку из акций... читать дальше
.25 января 2017 года 10:46
Американские индексы растут, S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, но неопределенность и беспокойство среди инвесторов в отношении политики президента Трампа сохраняется, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В то же время нефтяные котировки немного снижаются (на 0,18%, до 55,34 доллара... читать дальше
.25 января 2017 года 10:35
Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с... читать дальше
.25 января 2017 года 10:25
FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Это приведет к оттоку из акций и депозитарных расписок "Газпрома" через Vanguard ETF на... читать дальше
.25 января 2017 года 10:20
Москва. 25 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.25 января 2017 года 10:15
Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов среды; рубль немного укрепился на фоне относительно стабильной нефти. читать дальше
.25 января 2017 года 10:10
Драйвером рыночных движений сегодня выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением после... читать дальше
.25 января 2017 года 10:07
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.25 января 2017 года 09:54
о мнению аналитиков ИК "Атон", отечественный рынок акций начнет торги среды нейтрально. читать дальше
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