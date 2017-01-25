Потенциал для восстановительного роста рынка акций не исчерпан - Промсвязьбанк

"Российский рынок акций прервал 9-ти дневную серию снижений и уверенно прибавил по основным индикаторам на фоне позитивной динамики на глобальных рынках и покупок со стороны инвесторов, ожидавших завершения коррекции. На наш взгляд, потенциал для восстановительного роста рынка не исчерпан, и в ближайшей перспективе перевес будет находиться на стороне покупателей, что приведет к росту индекса ММВБ в район 2180-2210 пунктов. Основными движущими факторами рынка сегодня может стать блок макроэкономической статистики по России в 16:00 мск (уровень безработицы, реальные располагаемые доходы и розничные продажи), а также вечерняя статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США", - указывает старший управляющий по исследованиям и анализу отраслей и рынков капитала

Управления исследований и аналитики Промсвязьбанка Илья Фролов.