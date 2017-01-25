Утренние прогнозы: небольшой перевес может быть на стороне покупателей

По мнению аналитиков, рынок акций, вероятно, начнет торги незначительными изменениями. Перевес некоторое время может быть на стороне покупателей.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2175 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что драйвером рыночных движений сегодня выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Индекс ММВБ начнет торги среды, вероятно, незначительным изменением. Рынок все еще находится ближе к нижней границе предполагаемого "боковика" 2100-2150 – 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ, что сохраняет возможности для покупок. Значимым сопротивлением на ближайшие дни видим 2190-2200 пунктов. Закрытие одной из сессий выше 2200, по нашему мнению, значительно повысит шансы на будущий тест 2250-2300. В негативном варианте спекулятивные покупки будут оправданы ближе 2100-2110 пунктам по индексу ММВБ".

"Промсвязьбанк" (Илья Фролов): "На наш взгляд, потенциал для восстановительного роста рынка не исчерпан, и в ближайшей перспективе перевес будет находиться на стороне покупателей, что приведет к росту индекса ММВБ в район 2180-2210 пунктов".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Рынок акций может отреагировать на сообщения о том, что PPF Management подала в суд южного округа Нью-Йорка иск на $750 млн против "Сбербанка". Кроме того, нефть вновь демонстрирует нежелание расти, что вернёт распродажи в нефтегазовый сектор российского рынка. Соответственно, внешний фон для российских бумаг не такой уж и позитивный, хотя начало дня может быть за "быками".

ИФ "Олма" (Антон Манаев): "Данные технического анализа допускают возможность продолжения повышения по индексу РТС".

ИК "ФИНАМ" (Тимур Нигматуллин): "Судя по всему, в первой половине дня индекс ММВБ будет находиться в узком "боковике" вблизи уровней последнего закрытия. После вчерашнего значительного роста для дальнейшего восхождения наверх индикатору требуется время на "проторговку"".