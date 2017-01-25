Биржи от Токио до Сиднея торгуются в "зеленой зоне"

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду. Нефть слабо дешевеет в ходе торгов в среду.

Фондовые индексы США выросли по итогам торгов во вторник: S&P 500 и Nasdaq Composite достигли очередных рекордов, Dow Jones Industrial Average продолжил движение к психологически важной отметке в 20000 пунктов, сообщает MarketWatch.

Поддержку рынку оказал подъем котировок акций сырьевых товаров, а также позитивная квартальная отчетность ряда компаний.

"Корпоративные прибыли в целом лучше ожиданий. Мы уверены, что в среднесрочной перспективе тенденция на фондовом рынке останется повышательной", - отмечает аналитик Voya Financial Кэрин Каванаг.

Тем не менее, эксперт предупреждает о сохранении неопределенности в отношении дальнейшей политики нового президента США Дональда Трампа.

Ранее на этой неделе он подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве, а также предупредил представителей американского бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США.

Политика Д.Трампа "теперь выглядит более изоляционистской", отмечает фондовый аналитик британского инвестбанка Panmure Gordon Дэвид Бьюик.

Стоимость акций Alibaba подскочила по итогам торгов во вторник на 3,1% благодаря сильной квартальной отчетности компании, а также улучшения ею прогноза роста выручки на текущий фингод.

Тем временем, бумаги Verizon Communications, прибыль и выручка которой в четвертом квартале 2016 года снизились больше прогнозов, подешевели на 4,4%.

Стоимость бумаг Johnson & Johnson опустилась на 1,9%. Выручка компании за прошедший квартал, а также прогноз прибыли на 2017 год не оправдали ожиданий экспертов.

Цена акций DuPont, опускавшаяся на предварительных торгах, прибавила 4,5%, несмотря на сообщение об очередной отсрочке сделки по слиянию с Dow Chemical.

Капитализация 3M Co., выпускающей более 55 тыс. наименований различных товаров, снизилась на 1,4%, несмотря на хорошую отчетность компании за четвертый квартал.

Чистая прибыль 3M в октябре-декабре повысилась до $1,16 млрд, или $1,88 в расчете на акцию, по сравнению с $1,04 млрд, или $1,66 на акцию, за аналогичный период годом ранее. Выручка компании увеличилась на 0,4% - до $7,33 млрд. Опрошенные Thomson Reuters эксперты в среднем прогнозировали прибыль 3M на уровне $1,87 на акцию при выручке в $7,33 млрд.

Компания также подтвердила прогноз прибыли на 2017 год на уровне $8,45-8,8 на акцию.

Котировки акций американских автопроизводителей выросли во вторник после встречи представителей отрасли с Д.Трампом. Бумаги General Motors подорожали на 1%, Ford - на 2,4%, Fiat Chrysler - на 6%.

Статданные, опубликованные во вторник, указали на более существенное, чем ожидалось, падение продаж жилья на вторичном рынке в США.

Продажи домов на вторичном рынке жилья в декабре 2016 года снизились на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,49 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риэлторов. В ноябре продажи увеличились на 1,4% и составили рекордные с февраля 2007 года 5,65 млн домов в пересчете на годовые темпы, а не на 0,7%, до 5,61 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж домов в декабре на 1,6% с ранее указанного уровня - до 5,52 млн в годовом исчислении.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка во вторник вырос на 0,6% - до 19912,71 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 0,7%, составив 2280,07 пункта.

Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,9% - до 5600,96 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в среду вслед за мировым ралли на рынках акций, аппетит инвесторов к риску улучшается как благодаря макроэкономическим данным, так и на фоне динамики курса доллара и сырьевых цен, пишет MarketWatch.

Сводный фондовый индекс региона MSCI Asia Pacific повысился на 0,3% и приблизился к самой высокой отметке с 29 сентября. Биржи от Токио до Сиднея торгуются в "зеленой зоне" после того, как американские S&P 500 и Nasdaq накануне обновили исторические максимумы.

Несмотря на возобновившееся укрепление иены в паре с долларом (до 113,59 иены/$1), японский Nikkei 225, завершивший предыдущую сессию на минимуме за 7 недель, в среду поднялся на 1,3%, более широкий индекс Topix - на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,4% вслед за акциями горнодобывающих компаний, включая лидеров сектора BHP Billiton и Rio Tinto.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,1%, гонконгский Hang Seng - 0,2%, южнокорейский Kospi - 0,1%.

Япония в 2016 году впервые за шесть лет зафиксировала профицит торгового баланса на фоне уменьшившегося импорта нефти в стоимостном выражении, а также увеличения объемов экспорта в конце года.

Положительное сальдо баланса внешней торговли (товары, без учета услуг) в минувшем году составило 4,074 трлн иен ($35,8 млрд), тогда как в 2015 году был зафиксирован дефицит в размере 2,792 трлн иен. Наиболее существенным был профицит баланса торговли Японии и США - показатель вырос в 2016 году на 4,6% - до 6,835 трлн иен.

ВВП Южной Кореи увеличился в четвертом квартале на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами и на 2,3% в годовом выражении, свидетельствуют опубликованные в среду предварительные официальные данные. Темпы экономического роста были самыми слабыми за год, но немного превысили ожидания рынка. По итогам 2016 года в целом рост южнокорейского ВВП ускорился до 2,7% с 2,6% в 2015 году.

Между тем экономика Тайваня, по предварительным оценкам, в октябре-декабре выросла самыми быстрыми темпами за два года - 2,58% в годовом выражении, однако подъем оказался слабее ожидавшихся экспертами 3,1%. ВВП Тайваня ускорил рост с 0,72% в 2015 году до 1,4% в 2016 году.

По мнению аналитиков Credit Suisse, в 2017 году рынок акций Южной Кореи (индекс MSCI Korea) обгонит по темпам роста рынок Японии (индекс MSCI Japan) второй год подряд благодаря более низкой стоимости акций, более высоким доходам от вложений в них и улучшившимся прогнозам прибыли южнокорейских компаний. В число наиболее рекомендуемых акций Южной Кореи Credit Suisse включает SK Hynix, Samsung Electronics, Posco, KB Financial, Shinahn Financial, Hyundai Mobis, LG Household.

Котировки акций Rio Tinto подскочили на торгах в Сиднее на 3,8%, до максимума за 2,5 года. Компания намерена продать часть угольного бизнеса китайским инвесторам за $2,45 млрд.

Курс ценных бумаг BHP Billiton повысился на 3,3%, до максимума с июня 2015 года. Компания урезала прогнозы годового производства меди, но при этом сохранили оценки по другим видам сырья. Также BHP существенно увеличила добычу железной руды в минувшем финквартале.

Вместе с тем профсоюз крупнейшего в мире медного рудника Escondida (Чили), принадлежащего BHP, рекомендовал 2,5 тыс. работников провести забастовку, поскольку руководство компании отказалось повышать заработную плату и выплачивать премии, а также урезало ряд льгот.

Медь во вторник подорожала на 2,6% на торгах в Лондоне, в среду ее цена уменьшилась на 0,2% -до $5934 за тонну.

Нефть слабо дешевеет в ходе торгов в среду после умеренного роста накануне, инвесторы ждут официальных данных о коммерческих запасах углеводородов в США.

Согласно обнародованным в ночь на среду оценкам Американского института нефти (API), коммерческие резервы нефти в США увеличились за неделю на 2,93 млн баррелей, бензина - на 4,85 млн баррелей, дистиллятов - на 1,95 млн баррелей, пишет OilPrice.

Колебания рынка по-прежнему определяют два основных фактора: сокращение предложения государствами ОПЕК и другими экспортерами нефти против ожидаемого наращивания добычи в США.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures утром в среду снизилась на $0,10 (0,18%) - до $55,34 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,15 (0,28%) - до $53,03 за баррель.

Во вторник нефть подорожала, поскольку уверенность в сокращении добычи ОПЕК и не-ОПЕК перевесила опасения, связанные с ростом производства нефти в США. Котировка Brent поднялась на 0,4%, до $55,44 за баррель, WTI - на 0,8%, до $53,18 за баррель.

По оценкам аналитиков, товарные запасы нефти в США увеличились на 2,8 млн баррелей за неделю, завершившуюся 20 января, сообщает Yahoo Finance. Минэнерго обнародует эти данные в 18:30 МСК в среду.

Планы президента США Дональда Трампа ввести высокие пошлины на импорт грозят ценовыми потрясениями мировому рынку нефти, считает аналитик Goldman Sachs Дэмьен Курвалин. По его словам, в таком случае сложится благоприятный налоговый режим для производителей сланцевой нефти в США, которые существенно увеличат добычу.