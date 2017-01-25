Драйвером рыночных движений сегодня выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением после публикации данных отраслевой статистики Американского института нефти (API), указавших на рост запасов нефти в США. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка прибавляют. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют позитивную динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о вероятном небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 2175 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что драйвером рыночных движений сегодня выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.