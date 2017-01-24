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24 января 2017 года 19:46

Рубль немного укрепляется к доллару и евро во вторник вечером благодаря нефти и налоговому периоду

Москва. 24 января. Доллар США и евро незначительно снижаются на торгах "Московской биржи" во вторник вечером, рубль укрепляется благодаря растущей нефти и спросу на рублевую ликвидность в налоговый период.

Курс доллара США составил 59,2825 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 23,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,78 руб./EUR1, снизившись на 13,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 19 копеек, до 61,306 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро 24 января связано как с ростом мировых цен на нефть после их снижения днем ранее, так и со спросом на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК увеличилась на 0,87% - до $55,71 за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 1,1% - до $53,33 за баррель.

Цены на нефть растут во вторник, трейдеры продолжают оценивать масштабы глобального сокращения добычи сырья. Участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК. Накануне министр нефти Ирака Джабар Али аль-Ляиби сообщил, что страна уже сократила добычу нефти на 180 тыс. баррелей в сутки (б/с) и намерена урезать ее еще на 30 тыс. б/с до конца текущего месяца. При этом аналитики JPMorgan заявили, что в январе объем сокращения производства картеля превышает ожидания.

"Сегодня торги на внутреннем валютном рынке проходили относительно спокойно, колебания валютных пар были незначительными и проходили в относительно узких ценовых диапазонах. При этом курс рубля немного подрос как по отношению к доллару, так и евро. Сказался небольшой рост нефтяных котировок. Других идей на рынке не было", - сказал "Интерфаксу" начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко.

"Рубль укрепился относительно доллара. Сказывается влияние слабой американской валюты, популярность которой снижается под влиянием действий нового президента США, - прокомментировал ситуацию на рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Дональд Трамп объявил о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (участие в этом партнерстве - одно из достижений экс-президента США Барака Обамы). Таким образом, нынешний президент придерживается целей, заявленных в избирательной программе, включавшей также повышение независимости страны от торговых отношений с Китаем. В ближайшее время могут быть пересмотрены также торговые отношения с Мексикой и Канадой (соглашение НАФТА). По другим направлениям экономических реформ рынки пока не получили внятных комментариев, но инвесторов это не пугает, оттока капитала из рисковых активов не наблюдается. Еще один фактор поддержки рубля - цены на нефть. Нефтяные контракты торгуются вблизи значения $55,5 за баррель сорта Brent на фоне очередных заявлений о сокращении добычи сырья".

"В условиях дальнейшего ослабления доллара из-за опасений, связанных с экономикой США и планами новой администрации, рубль имеет все шансы достичь 59 руб./$1 и вырасти дальше. Темпы укрепления будут минимальными, а дальнейший рост также будет затруднен. Сейчас российская валюта укрепляется в основном за счет притока спекулятивного капитала, а вот сильных фундаментальных факторов для роста нет. С другой стороны, сейчас не стоит опасаться и девальвации, поскольку ЦБ, судя по последним аукционам, не собирается искусственно создавать дефицит валютной ликвидности. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост цен на нефть, закрепление выше $60 за баррель даст возможность рублю продолжать рост, вплоть до 58 руб./$1 и даже выше. Это может произойти уже к концу февраля", - считает зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"Курс доллара против евро стабилизировался в диапазоне $1,07-1,075 на фоне отсутствия новых важных данных статистики, а также на фоне неопределенности, создаваемой вступлением в должность президента США Дональда Трампа. Пока новый глава США придерживается своих предвыборных обещаний. В первый день своего президентства Трамп объявил Китай валютным манипулятором, вчера был подписан указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства для дистанцирования США от влияния Китая в азиатском регионе. Данные действия подтверждают решимость нового президента США бороться с вовлеченностью страны в международные торговые соглашения, которые вредят внутреннему рынку труда в США. Последние действия американского президента идут преимущественно против укрепления доллара. Рубль получает также поддержку в преддверии завтрашнего периода пиковой уплаты налогов. В среду компании и банки перечисляют платежи по НДС, НДПИ и акцизам, что в совокупности с довольно слабыми позициями доллара на международном рынке может вызвать локальное укрепление рубля", - полагает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов отмечают, что курс рубля к доллару устойчиво держится в диапазоне 59-60 руб./$1. Тем не менее, на фоне общего ослабления доллара динамика российской валюты вызывает разочарование. Возможно, что при сохранении цены Brent выше $55 за баррель вероятность валютных интервенций мешает рублю преодолеть отметку 59 руб./$1. Если цены на нефть продолжат расти и индекс DXY нацелится на уровни ниже 100, тогда в среду, в день крупных налоговых выплат в России (их объем должен превысить 700 млрд рублей), пара USD/RUB вполне может проверить на прочность уровень 59 руб./$1.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на среду на 28,66 копейки, до 59,2168 руб./$1, и опустил курс евро на 31,99 копейки, до 63,6225 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 22,31 копейки по отношению к понедельнику и составил 59,2089 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 22,97 копейки по отношению к 23 января и составил 59,224 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $4 млрд 415,302 млн, из которых $1 млрд 248,521 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 166,781 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 20,26 копейки по отношению к понедельнику - до 63,5884 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вторника потерял 20,14 копейки по отношению к 23 января и составил 63,6371 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR393,171 млн, из которых EUR195,64 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR197,531 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник вновь снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 8 базисных пунктов (б.п.), составив 10,15% годовых (минимум с 10 ноября 2016 года); ставка на семидневный срок снизилась на 2 б.п., опустившись до 10,41% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.

Банки разместили во вторник, 24 января, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 710 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,96% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 720 млрд рублей в среднем под 9,97% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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