Рынок акций РФ во вторник подрос впервые за 10 сессий по индексу ММВБ, раллировали АЛРОСА и автопроизводители

Москва. 24 января. Российский рынок акций во вторник подрос впервые за 10 торговых сессий по индексу ММВБ, отскочившему выше 2170 пунктов благодаря росту нефти и мировых фондовых площадок; раллировали бумаги автопроизводителей на ожиданиях интереса к сектору и обновили максимумы акции "АЛРОСА".

По итогам торгов индекс ММВБ вырос до 2174,59 пункта (+1,3%), индекс РТС - до 1155,38 пункта (+1,6%); рублевые цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 5,2%, несмотря на укрепление рубля.

Доллар просел до 59,3 рубля (-0,22 рубля).

В лидерах роста среди blue chips выступили акции "РусАла" (MOEX: RUALR) (+5,2% и +4,5% РДР), "АЛРОСА" (+2,8%, до 104,81 рубля, максимум дня и новый пик - 106,9 рубля), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+5,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1% и +2,3% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+3,6%, до 0,2206 рубля - максимум с 23 января 2013 года).

Просели акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-3,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,3%).

В ходе первой встречи в Белом доме с лидерами крупнейших компаний США в понедельник президент Дональд Трамп предупредил представителей бизнеса о намерении ввести "очень высокие" таможенные пошлины для американских компаний, которые переносят производство за пределы страны, а затем экспортируют выпускаемую за рубежом продукцию в США. При этом он пообещал, что компании, которые захотят создать производственные мощности в США, получат более мягкое отношение его администрации в плане регулирования.

В Азии во вторник индексы показали смешанную динамику (просела Япония, подрос Китай), поскольку инвесторы встревожены заявлениями Д.Трампа. В частности, 23 января Д.Трамп подписал указ об отказе США от участия в Транстихоокеанском партнерстве - зоне свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в которую должны были войти еще 11 государств.

Как ожидается, в ближайшее время Д.Трамп официально уведомит Канаду и Мексику о желании пересмотреть условия Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), подписанного президентом США Биллом Клинтоном и вступившего в силу в 1994 году.

Между тем плюсует во вторник Европа (FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,1-0,2%), подрастает Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,2%) и скорректировалась нефть после снижения накануне - трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно глобального производства топлива.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК во вторник составила $55,68 за баррель (+0,8%), мартовская цена WTI - $53,29 за баррель (+1%).

Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель последние несколько месяцев, поскольку участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК. Так, представители нефтяного министерства Ирака заявили о том, что страна планирует в полном объеме выполнять обязательства по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК.

Еще одним фактором, оказывающим влияние на мировой рынок, является Китай. Хотя производство нефти там падает, экспорт нефтепродуктов находится на рекордном уровне, более чем вдвое увеличившись в 2016 году - до 15,4 млн тонн.

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Игорь Арнаутов, российские индексы выросли благодаря восстановлению стоимости нефти и металлов. Ослабление курса доллара, а также снижение добычи в Ираке до объемов квоты ОПЕК позитивно отразились на сырьевом рынке. Европейские биржи росли после того, как Верховный суд Великобритании постановил, что правительство страны не может начать процедуру Brexit без одобрения парламента, что увеличит сроки выхода Британии из Евросоюза. Кроме этого, вышедший индекс деловой активности производственного сектора Германии увеличился до трехлетнего максимума - 56,5 пунктов, что поддержало немецкие биржевые индексы.

Американские рынки подросли после выхода макроэкономических данных и ослабления доллара. Индекс деловой активности производственного сектора США в январе составил 55,1 пункта, что стало максимальным значением с апреля 2015 года.

Среди российских бумаг лидером роста оказались акции "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+5,3%) благодаря увеличению продаж грузовых автомобилей на 21% в 2016 году. Также росли бумаги "АЛРОСА" на фоне новостей о запуске новых месторождений.

В среду будет опубликована статистика по изменению запасов нефти за неделю от API, а вечером выйдут официальные данные от Минэнерго США, которые могут ограничить потенциал нефтяных котировок, в случае роста запасов.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, во вторник рынки приходят в себя после снижения, вызванного первыми шагами Д.Трампа на посту президента США. Многие commodities демонстрируют восходящую динамику, цена на нефть Brent стабилизировалась в районе $55,5 за баррель. В то же время индекс доллара США сохраняет слабость к остальным валютам.

Рублевому индексу ММВБ удалось отыграть рубеж 2170 пунктов. При этом серьезных причин для возвращения на российский рынок оптимистичных настроений пока не видно. Президентство Д.Трампа на первоначальном этапе выглядит многообещающе в плане волатильности. Скорее всего, рынки всколыхнутся еще не один раз, поэтому инвесторы в ближайшей перспективе постараются сохранять бдительность по отношению к рискам.

По словам начальника аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергея Суверова, рынок акций во вторник нашел силы для роста под влиянием подорожавшей нефти за счет ослабления доллара после того, как новый министр финансов США Стивен Мнучин (экс-глава Goldman Sachs) вслед за президентом Д.Трампом заявил о негативном влиянии крепкого доллара на экономику.

Кроме того, бывший глава ExxonMobil Corp Рекс Тиллерсон, которого президент США Д.Трамп выбрал на должность госсекретаря, заручился поддержкой комитета Сената по иностранным делам, правда, с перевесом всего в один голос. Хотя сам Р.Тиллерсон уверяет, что санкции в отношении Москвы в ближайшее время сохранятся, его номинация является позитивным сигналом для иностранных фондов, вкладывающих средства в фондовый рынок РФ.

Наконец, возможно, на настроениях биржевиков позитивно отразилась статистика по ускорению роста промышленного производства в России до 3,2% в декабре.

Во вторник трейдеры также "переваривали" сильный отчет Х5 Retail Group, которая в 2016 году увеличила розничную выручку на 27,5% по сравнению с 2015 годом. После слабых цифр "Дикси групп" (MOEX: DIXY) отчет Х5 Retail Group "взбодрил" рынок, который обратил внимание на то, что реструктуризация бизнеса пошла на пользу компании. Кроме того, Х5 значительно обыгрывает конкурентов по открытию новых магазинов.

По словам аналитика компании "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, на внешних рынках спокойно, поэтому техническая перепроданность рынка акций РФ вылилась в отскок. Группа "Акрон" (MOEX: AKRN) (-1,2%) увеличила выпуск удобрений в 2016 году на 19,8%, однако в текущем году компания может столкнуться с падением продаж. Акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%) поддержали заявления замглавы концерна Александра Медведева о том, что Европе к 2025 году понадобится дополнительно 90 млрд кубометров газа в год, а к 2035 году потребность возрастет до количества, превышающего текущие объемы на 120 млрд кубометров. Девятидневное снижение ММВБ оказалось вполне достаточным для отскока, но объемы торгов остались средними, что не обещает продолжительного движения вверх.

Вместе с фактором налогового периода на рубль влияют ожидания снижения ставки ЦБ РФ, что обеспечивает стабильный приток средств в российские долговые инструменты.

Риски прошлого года постепенно тускнеют перед лицом реальности. Избрание Д.Трампа в США пока не стало чем-то катастрофичным. Британский верховный суд постановил, что для начала процедуры выхода из Евросоюза требуется голосование в парламенте. Решение, естественно, вызовет вполне обоснованное общественное возмущение, но для рынков это означает долгий вялотекущий процесс европейского "развода" без особых финансовых потрясений.

Нефть начинала день в солидном плюсе, но по мере приближения американских отчетов по запасам начала терять свои позиции. К тому же, инвестиционные дома выдают весьма противоречивые прогнозы. Goldman Sachs ожидает, что эффект от сокращения добычи в OPEC пройдет уже ко Дню Труда (4 сентября), если производство в США будет расти, а Нигерия и Ливия продолжат восстановление своей добычи. С другой стороны, в Bernstein Energy полагают, что в IV квартале 2016 года мировые коммерческие запасы сократились на 24 млн баррелей (до 5,7 млрд баррелей), что обеспечивает 60 дней мирового потребления. В Bernstein Energy полагают, что изменение рынка от избытка к дефициту уже началось до фактического старта сокращения добычи в OPEC и присоединившихся странах.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, всем становится очевидным серьезность намерений США по полномасштабному использованию различного рода протекционистских мер для восстановления роста американской экономики. Американским компаниям, вероятно, придется переместить производства, предназначенные для США, на территорию страны, повысив тем самым свои операционные затраты, при этом не факт, что планируемое сокращение налоговой нагрузки компенсирует этот негативный эффект.

По-видимому, участники финансовых рынков считают, что политика Д.Трампа в настоящее время имеет больше рисков, чем потенциала для дальнейшего роста акций. Возможное повышение пошлин на импорт из Китая несет риски для глобальной экономики: замедление второй по величине экономики мира сократит спрос на сырье, в результате чего пострадают развивающиеся страны, ориентированные на экспорт сырья. Однако пока этому фактору (падению спроса со стороны Китая) не придается значения, цены на нефть остаются под позитивным влиянием договоренностей ОПЕК, которые, по предварительным данным, соблюдаются.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" во вторник в росте лидировали акции сектора автопроизводителей: "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+10% и +17,9% "префы"), "ЗИЛа" (+6,9%), "КАМАЗа" (+5,3%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (+16,7%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+2,7%). Также выросли акции ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+35,4%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (+8,4%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+5,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+4,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,1%).

Подешевели бумаги "Кубаньэнерго" (MOEX: KUBE) (-4,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-3%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-2,9%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-2,4%), "Группы "Разгуляй" (MOEX: GRAZ) (-2,3%), "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,3%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 33,8 млрд рублей (из них 7,685 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,946 млрд рублей - на "АЛРОСА").