Спрос на рублевую ликвидность продолжает ослабевать, что не мешает рублю подбираться к отметке 59 руб. в паре с долларом - ИК "Велес Капитал"

"На валютном рынке по традиции всех последних дней рубль в утренние часы перешел в наступление, - отмечает старший аналитик ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - Еще в первой половине дня пара доллар/рубль опускалась на минимуме ниже 59,10 руб. Не мешал укреплению отечественной валюты и рост доллара на мировых площадках с раннего утра, при этом цены на нефть хоть и пребывали в утренние часы в плюсе, однако демонстрировали едва заметную положительную динамику. К концу первой половины дня продажи валюты прекратились, и впоследствии американская валюта немного скорректировалась вверх, проведя последние часы рабочего дня в диапазоне 59,2-59,3 руб.".

На денежном рынке спрос на рублевую ликвидность продолжил ослабевать. Межбанковская ставка MosPrime o/n потеряла еще 8 б.п., обновив минимум с первой половины ноября 2016 г. В свою очередь, несмотря на предстоящие завтра крупные налоговые платежи, банки предъявили огромный спрос на размещение ликвидности в ЦБ: на очередном недельном депозитном аукционе при лимите в 710 млрд руб. объем предложения составил рекордные (с момента возобновления проведения депозитных аукционов ЦБ на регулярной основе в августе 2016 г.) 846 млрд руб. Одновременно продолжил сокращаться спрос банков на однодневное рефинансирование через операции РЕПО с Росказначейством: в понедельник из 300 млрд руб. банки привлекли лишь 71,8 млрд руб., а во вторник объем привлечения уже сократился до 10,7 млрд руб. Депозитный аукцион по размещению 100 млрд руб. бюджетных средств на 35 дн. и вовсе не состоялся (в том числе за счет того, что участники рынка «закладывают» снижение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ 3-го февраля).

"В среду банкам предстоят крупные налоговые перечисления и погашения валютных кредитов перед ЦБ и Росказначейством, - указывает эксперт ИК. - Запасов рублевой ликвидности в последние дни вполне достаточно для проведения платежей в бюджет без ущерба для ставок. Что касается валютной ликвидности, то основная масса игроков, вероятно, уже аккумулировали необходимый объем средств для погашения. Поэтому завтрашние события на внутреннем рынке не должны заметно повлиять на баланс спроса и предложения рублевой и валютной ликвидности. В ближайшие дни рубль ,вероятно, продолжит предпринимать попытки продвинуться в сторону 59 руб. в паре с долларом, и от прохождения данной отметки доллар может спасти лишь сочетание таких факторов, как снижение цены на нефть и рост индекса доллара на мировых площадках".