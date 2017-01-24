Цены евробондов РФ во вторник стабильны на фоне снижения UST и роста нефти

Москва. 24 января. Котировки российских еврооблигаций во вторник не демонстрируют ярко выраженной динамики на фоне небольшого снижения стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries), с одной стороны, и роста нефти, с другой стороны. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась по отношению к закрытию 23 января на 10 базисных пунктов - до 120,19% от номинала, что соответствует доходности 2,43% годовых (рост на 1,5 пункта к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних US Treasuries к 18:15 МСК снизилась относительно итогов 23 января на 13 базисных пунктов - до 100,94% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта - до 1,59% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями США сузился на 2 пункта и составил 84 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню всего на 2 базисных пункта - до 113,54% от номинала (доходность не изменилась и составила 4,955% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 1 базисный пункт - до 109,45% от номинала (доходность - 4,96% годовых), с погашением в 2026 году - также на 1 пункт, до 103,46% от номинала (доходность - 4,295% годовых). Бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 10 пунктов, до 106,34% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт - до 3,79% годовых).

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", отсутствие ярко выраженной динамики в секторе российских еврооблигаций связано с противоречивыми сигналами, поступающими с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. Так, с одной стороны, после двухдневного роста на рынке базовых активов - US Treasuries - наметилась отрицательная коррекция цен, что приостановило активность покупателей и на рынке отечественных евробондов. С другой стороны, активных продавцов на рынке также нет, так как ситуация в целом на развивающихся рынках относительно стабильная. При этом определенную поддержку котировкам российских еврооблигаций оказывают растущие цены на нефть.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно масштабов сокращения глобального производства топлива. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:17 МСК подорожали на 0,7% - до $55,62 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,9% - до $53,22 за баррель.

Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель последние несколько месяцев, поскольку участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК. Так, представители нефтяного министерства Ирака заявили о том, что страна планирует в полном объеме выполнять обязательства по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК. При этом аналитики JPMorgan заявили, что в январе объем сокращения производства картеля превышает ожидания.

Между тем добыча нефти в США показывает признаки повышения после достигнутого в ноябре соглашения о снижении производства между членами картеля и не входящими в него государствами. На прошлой неделе количество буровых установок в США выросло на 29 и достигло 551 единиц, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. С середины прошлого года добыча нефти в США выросла более чем на 6%, хотя и остается на 7% ниже пикового уровня 2015 года.