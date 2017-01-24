Потенциал ускорения роста индексов ММВБ и РТС представляется ограниченным - InstaForex

После продолжительного снижения российские фондовые индексы, наконец, вернулись к росту, отмечает аналитик InstaForex Игорь Ковалев. Поддержку бенчмаркам оказывают попытки возобновления роста Brent, а также стабилизация индексов на зарубежных площадках. "Несмотря на возвращение покупателей, текущее восстановление на российском рынке выглядит довольно хрупким, - указывает эксперт. - После очередной неудачной попытки Brent закрепиться над уровнем $56, актив отскочил и уже вышел в небольшой минус. Сегодня API представит данные по запасам нефти в США, и игроки опасаются роста объемов, что сдерживает рост котировок. На этом фоне потенциал ускорения роста ММВБ и РТС представляется ограниченным".