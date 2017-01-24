Доллар хочет избавиться от информационного вакуума - eToro

Под занавес вчерашних торгов доллар ускорил падение против основных соперников, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Поводом для более агрессивных распродаж послужило замечание будущего главы Минфина США С. Мнучина. По его мнению, чрезмерно сильный доллар способен оказать неблагоприятное краткосрочное воздействие на экономику страны. Но на сей раз валюта гораздо оперативнее оправилась от вербальных интервенций и пытается вернуть утраченное, восстанавливаясь по всему спектру рынка.

"Сейчас все внимание игроков сосредоточено на политике, - комментирует П. Салас. - Особенно теперь, когда Трамп официально вступил в должность президента. Первые сто дней президентства республиканца будут показательными и очень важными как для доллара, так и для мировых рынков в целом. В последнее время USD чувствует себя, мягко говоря, неуверенно. И такое положение дел может продлиться в течение еще какого-то периода. Однако как только от новой администрации поступит информация по вопросу будущей экономической политики, долларовые «быки» вернутся на рынок с новыми силами. К тому же, не будем забывать и об агрессивном настрое Федрезерва, который, по крайней мере, на данном этапе считает уместными три акта повышения ставки в этом году, ссылаясь на устойчивое положение экономики. В пользу вероятной реализации такого сценария говорит и недавний более «ястребиный» посыл со стороны Дж. Йеллен, которой, в общем, больше свойственна осторожность. Это тоже важный для доллара сигнал. В краткосрочной же перспективе потенциал восстановления валюты выглядит ограниченным в силу сохраняющейся неопределенности и информационного вакуума вокруг экономических мер нового президента. В пятницу США опубликуют предварительный отчет по ВВП за четвертый квартал. И если показатели не оправдают ожиданий и отразят замедление темпов экономического роста, USD завершит неделю на минорной ноте. В противном случае доллар может заметно укрепить свои позиции, поскольку благоприятная статистика послужит еще одним поводом для укрепления ожиданий в отношении продолжения нормализации монетарной политики ФРС".