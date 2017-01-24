.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Доллар хочет избавиться от информационного вакуума - eToro
.
24 января 2017 года 17:45
Доллар хочет избавиться от информационного вакуума - eToro
Под занавес вчерашних торгов доллар ускорил падение против основных соперников, отмечает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Поводом для более агрессивных распродаж послужило замечание будущего главы Минфина США С. Мнучина. По его мнению, чрезмерно сильный доллар способен оказать неблагоприятное краткосрочное воздействие на экономику страны. Но на сей раз валюта гораздо оперативнее оправилась от вербальных интервенций и пытается вернуть утраченное, восстанавливаясь по всему спектру рынка. "Сейчас все внимание игроков сосредоточено на политике, - комментирует П. Салас. - Особенно теперь, когда Трамп официально вступил в должность президента. Первые сто дней президентства республиканца будут показательными и очень важными как для доллара, так и для мировых рынков в целом. В последнее время USD чувствует себя, мягко говоря, неуверенно. И такое положение дел может продлиться в течение еще какого-то периода. Однако как только от новой администрации поступит информация по вопросу будущей экономической политики, долларовые «быки» вернутся на рынок с новыми силами. К тому же, не будем забывать и об агрессивном настрое Федрезерва, который, по крайней мере, на данном этапе считает уместными три акта повышения ставки в этом году, ссылаясь на устойчивое положение экономики. В пользу вероятной реализации такого сценария говорит и недавний более «ястребиный» посыл со стороны Дж. Йеллен, которой, в общем, больше свойственна осторожность. Это тоже важный для доллара сигнал. В краткосрочной же перспективе потенциал восстановления валюты выглядит ограниченным в силу сохраняющейся неопределенности и информационного вакуума вокруг экономических мер нового президента. В пятницу США опубликуют предварительный отчет по ВВП за четвертый квартал. И если показатели не оправдают ожиданий и отразят замедление темпов экономического роста, USD завершит неделю на минорной ноте. В противном случае доллар может заметно укрепить свои позиции, поскольку благоприятная статистика послужит еще одним поводом для укрепления ожиданий в отношении продолжения нормализации монетарной политики ФРС".
.
25 января 2017 года 12:08
(добавлены 5-й абзац и таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация... читать дальше
.25 января 2017 года 11:46
"Нефть под умеренным давлением в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США и сообщениях о новых успехах Ливии, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Данные API отражают рост запасов на 2.93 mn bbl, бензина на 4.85 mn bbl, дистиллятов на 1.95 mт bbl.... читать дальше
.25 января 2017 года 11:43
Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в среду возобновил снижение вслед за нефтью, несмотря на подъем Азии и Европы; растут бумаги металлургов во главе с "РусАлом". читать дальше
.25 января 2017 года 11:33
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до... читать дальше
.25 января 2017 года 11:25
При цене 53 - 58 долларов за баррель Brent рубль останется в пределах 59 - 60,50 руб. за доллар - "Оргбанк"
Завершается период послевыборных выступлений 45-го президента США, которые заслонили другие мировые политические и экономические события, определяющие настроения инвесторов и игроков, отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. Еще какое-то время эксперты будут оценивать... читать дальше
.25 января 2017 года 11:10
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера продолжила улучшаться, уровень краткосрочных процентных ставок снизился еще на 5-10 бп., констатируют аналитики банка "Зенит". Депозитный аукцион ЦБ РФ указал на сохранение профицита ликвидности в банках первого круга. На рынке МБК 1-дневные... читать дальше
.25 января 2017 года 10:57
обавлен текст после 2-го абзаца с оценкой для индексов MSCI) FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Это приведет к оттоку из акций... читать дальше
.25 января 2017 года 10:46
Американские индексы растут, S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, но неопределенность и беспокойство среди инвесторов в отношении политики президента Трампа сохраняется, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В то же время нефтяные котировки немного снижаются (на 0,18%, до 55,34 доллара... читать дальше
.25 января 2017 года 10:35
Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с... читать дальше
.25 января 2017 года 10:25
FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Это приведет к оттоку из акций и депозитарных расписок "Газпрома" через Vanguard ETF на... читать дальше
.25 января 2017 года 10:20
Москва. 25 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.25 января 2017 года 10:15
Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов среды; рубль немного укрепился на фоне относительно стабильной нефти. читать дальше
.25 января 2017 года 10:10
Драйвером рыночных движений сегодня выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением после... читать дальше
.25 января 2017 года 10:07
Российский рынок акций вчера совершил долгожданный отскок, отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Индекс ММВБ вырос на 1,33%, до 2 174,59 п., РТС прибавил 1,56%, до 1 155,38 п. Российскому рублю при помощи налогового фактора и роста цен на нефть удалось укрепиться против... читать дальше
.25 января 2017 года 09:54
о мнению аналитиков ИК "Атон", отечественный рынок акций начнет торги среды нейтрально. читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.