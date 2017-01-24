БКС снизил рейтинг акций АЛРОСА до "держать" в связи с ростом котировок

Финансовая группа (ФГ) "БКС" понизила прогнозную стоимость акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) на 4% - до $2 за штуку, сообщается в обзоре ФГ.

Кроме того, для этих бумаг была понижена рекомендация с "покупать" до "держать", так как их рыночная стоимость значительно выросла за последнее время.

"Мы не видим мощных катализаторов для роста котировок акций "АЛРОСА" в связи с началом восстановления в Индии после кризиса ликвидности. Единственный позитив для акций "АЛРОСА" в настоящее время - это ожидания выплаты 50% чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов за 2016 год, что соответствует не слишком высокой дивдоходности 7,7%", - говорится в обзоре.

Аналитики БКС отмечают негативные риски для "АЛРОСА": укрепление рубля и ухудшение структуры продаж.

"Хотя продажи алмазов "АЛРОСА" в 2017 году могут оказаться высокими (40 млн карат, без изменения год к году - самый позитивный сценарий), структура продаж, скорее всего, ухудшится, поскольку Индия может продолжить покупать алмазы только низкого качества", - пишут эксперты.

В обзоре также отмечается, что цены на обработанные алмазы находятся на историческом минимуме, и возможно дальнейшее падение, если индийские огранщики выведут на рынок новый объем предложения.

"Мы считаем, что рынок слишком оптимистично смотрит на выручку "АЛРОСА", которая должна оказаться под давлением из-за ухудшения структуры продаж. Консенсус-ожидания по EBITDA также завышены - укрепление рубля негативно для "АЛРОСА", что рынок пока не учитывает в котировках", - подчеркивают аналитики, обосновывая рекомендацию "держать" для акций компании.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "АЛРОСА", основанный на оценках аналитиков 13 инвестиционных банков, составляет $1,81 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $1,7 за штуку.