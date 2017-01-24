Рубль слегка укрепляется к доллару и евро во вторник днем благодаря нефти и налоговому периоду

Москва. 24 января. Доллар США и евро слегка снижаются на торгах "Московской биржи" во вторник днем; рубль укрепляется благодаря растущей нефти и спросу на рублевую ликвидность в налоговый период.

Курс доллара США составил 59,3275 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 19 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,74 руб./EUR1, снизившись на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 18,3 копейки, до 61,31 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на среду на 28,66 копейки, до 59,2168 руб./$1, и понизил курс евро на 31,99 копейки, до 63,6225 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро в первой половине дня 24 января связано как с плавным ростом мировых цен на нефть после их снижения днем ранее, так и со спросом на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов во вторник после снижения днем ранее, трейдеры продолжают оценивать прогнозы относительно масштабов сокращения глобального производства топлива. Мартовские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подорожали на 0,04% - до $55,25 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени увеличились на 0,17% - до $52,84 за баррель.

Нефть торгуется в узком диапазоне в районе $50 за баррель последние несколько месяцев, поскольку участники рынка ждут свежих данных о прогрессе в ограничении добычи нефти ведущими странами-производителями, включая ОПЕК. Так, представители нефтяного министерства Ирака заявили о том, что страна планирует в полном объеме выполнять обязательства по снижению добычи нефти в рамках сделки ОПЕК. При этом аналитики JPMorgan заявили, что в январе объем сокращения производства картеля превышает ожидания.

Между тем добыча нефти в США показывает признаки повышения после достигнутого в ноябре соглашения о снижении производства между членами картеля и не входящими в него государствами. На прошлой неделе количество буровых установок в США выросло на 29 и достигло 551, что является самым существенным приростом почти за четыре года, свидетельствуют данные нефтесервисной компании Baker Hughes. С середины прошлого года добыча нефти в США выросла более чем на 6%, хотя и остается на 7% ниже пикового уровня 2015 года.

"В утреннюю сессию рубль укрепился относительно доллара, протестировав отметку 59,08 руб./$1, - прокомментировал ситуацию на рынке руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Сказывается влияние слабой американской валюты, популярность которой снижается под влиянием действий нового президента США. Дональд Трамп объявил о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (участие в этом партнерстве - одно из достижений экс-президента США Барака Обамы). Таким образом, нынешний президент придерживается целей, заявленных в избирательной программе, включавшей также повышение независимости страны от торговых отношений с Китаем. В ближайшее время могут быть пересмотрены также торговые отношения с Мексикой и Канадой (соглашение НАФТА). По другим направлениям экономических реформ рынки пока не получили внятных комментариев, но инвесторов это не пугает, оттока капитала из рисковых активов не наблюдается. Еще один фактор поддержки рубля - цены на нефть. Нефтяные контракты торгуются вблизи значения $55,5 за баррель сорта Brent на фоне очередных заявлений о сокращении добычи сырья. Из важных событий дня стоит отметить данные по продажам жилья на вторичном рынке и индекс деловой активности в производственном секторе в США".

"В условиях дальнейшего ослабления доллара из-за опасений, связанных с экономикой США и планами новой администрации, рубль имеет все шансы достичь 59 руб./$1 и вырасти дальше. Темпы укрепления будут минимальными, а дальнейший рост также будет затруднен. Сейчас российская валюта укрепляется в основном за счет притока спекулятивного капитала, а вот сильных фундаментальных факторов для роста нет. С другой стороны, сейчас не стоит опасаться и девальвации, поскольку ЦБ, судя по последним аукционам, не собирается искусственно создавать дефицит валютной ликвидности. В среднесрочной перспективе ожидается дальнейший рост цен на нефть, закрепление выше $60 за баррель даст возможность рублю продолжать рост, вплоть до 58 руб./$1 и даже выше. Это может произойти уже к концу февраля", - считает зампредседателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

"Курс доллара против евро стабилизировался в диапазоне $1,07-1,075 на фоне отсутствия новых важных данных статистики, а также на фоне неопределенности, создаваемой вступлением в должность президента США Дональда Трампа. Пока новый глава США придерживается своих предвыборных обещаний. В первый день своего президентства Трамп объявил Китай валютным манипулятором, вчера был подписан указ о выходе из Транстихоокеанского партнерства для дистанцирования США от влияния Китая в азиатском регионе. Данные действия подтверждают решимость нового президента США бороться с вовлеченностью страны в международные торговые соглашения, которые вредят внутреннему рынку труда в США. Последние действия американского президента идут преимущественно против укрепления доллара. Рубль получает также поддержку в преддверии завтрашнего периода пиковой уплаты налогов. В среду компании и банки перечисляют платежи по НДС, НДПИ и акцизам, что в совокупности с довольно слабыми позициями доллара на международном рынке может вызвать локальное укрепление рубля", - полагает аналитик Нордеа банка Ольга Лапшина.

В свою очередь аналитики Sberbank CIB Том Левинсон, Искандер Луцко и Владимир Цибанов отмечают, что "курс рубля к доллару устойчиво держится в диапазоне 59-60 руб./$1. Тем не менее, на фоне общего ослабления доллара динамика российской валюты вызывает разочарование. Возможно, что при сохранении цены Brent выше $55 за баррель вероятность валютных интервенций мешает рублю преодолеть отметку 59 руб./$1. Если цены на нефть продолжат расти и индекс DXY нацелится на уровни ниже 100, тогда в среду, в день крупных налоговых выплат в России (их объем должен превысить 700 млрд рублей), пара USD/RUB вполне может проверить на прочность уровень 59 руб./$1".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) во вторник вновь снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась еще на 8 базисных пунктов (б.п.), составив 10,15% годовых (минимум с 10 ноября 2016 года); ставка на семидневный срок снизилась на 2 б.п., опустившись до 10,41% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.

Банки разместили во вторник, 24 января, в рамках недельного депозитного аукциона ЦБ РФ 710 млрд рублей (100% лимита) в среднем по ставке 9,96% годовых. На предыдущем аналогичном аукционе, состоявшемся неделей ранее, банки разместили в ЦБ РФ 720 млрд рублей в среднем под 9,97% годовых.