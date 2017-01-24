Российский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику - ИК "ФИНАМ"

"Во вторник, после 9 сессий снижения, российский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику. Поводом к покупкам стало восстановление рынка энергоносителей, где нефть марки Brent закрепилась выше 55 долларов. Также позитива добавляет умеренный рост европейских площадок, где основные индексы прибавляют до 0,2%. На вечерней сессии основным фактором, способным изменить настроения на рынках, может стать статистика по рынку жилья США. Так, в 18:00 мск будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке, которые могут оказать влияние на действия инвесторов. При этом основной блок данных будет опубликован в конце недели, и здесь инвесторы будут с особым внимание ждать информации по ВВП США за 4 квартал. Также стоит отметить, что сегодня ночью будет опубликован отчёт API по запасам нефти в США, который может определить динамику рынка нефти и наше открытие завтра утром", - отмечает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.