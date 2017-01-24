"Быки" не хотят без боя сдавать поддержку 2150–2160 пунктов по индексу ММВБ - "Церих Кэпитал Менеджмент"

"Сегодня индексы показывают положительную динамику. "Быки" не хотят без боя сдавать поддержку 2150–2160 пунктов по индексу ММВБ. И их можно понять: новостной фон отличный. С технической точки зрения, индекс ММВБ находится в зоне «быков" (в восходящем коридоре с границами на сегодня 2030–2300 пунктов). Идеальным игровым моментом была бы покупка акций у нижней границы этого коридора, но поскольку "бычий "настрой силен, такой сценарий маловероятен. Придется рисковать и покупать по менее привлекательным ценам. На первое полугодие позитив по развивающимся рынкам наличествует, но динамика рынка во втором полугодии непонятна. Пока мы видим на графике индекса ММВБ сопротивления 2185 и 2000. Концовка недели покажет, закончилась ли коррекция к росту. Возможно, поддержка 2136 будет пробита вниз и начнется вторая волна коррекции в район 2050. Но лично я настроен оптимистично и не верю в значительное снижение рынка", - отмечает заместитель генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников.