XAU/USD торгуется в "красной зоне" - Dukascopy Bank SA

Золото подорожало в ходе вчерашних торгов, коснувшись двухмесячного максимума, так как опасения по поводу экономической политики президента США Дональда Трампа заставили инвесторов вкладываться в более безопасные активы. Неопределенность политики Трампа отправила доллар к минимуму за полтора месяца к корзине валют, что, соответственно, повлияло на рост цен на золото. Тем не менее, отмечают аналитики Dukascopy Bank SA, сейчас пара XAU/USD торгуется в "красной зоне", где снизу сдерживается недельной РР, которая расположилась на уровне 1,208. Доля "длинных" позиций на рынке SWFX осталась неизмененной и на данный момент равняется 52%.