Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60 - "Аналитика Онлайн"

"Главным фактором, который играет на пользу российской валюте, является стабильность на нефтяном рынке. Котировки "черного золота" торгуются в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель после того, как крупнейшим мировым производителям удалось договориться о сокращении добычи. На днях стало известно о том, что члены крупнейшего нефтяного картеля ОПЕК довольны выполнением обязательств, взятых на себя участниками соглашения. Сокращение добычи происходит опережающими темпами. Помимо этого курсу российской валюте сейчас оказывает поддержку налоговая неделя. До 25 января экспортерам необходимо уплатить налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ). И все это укрепление российского рубля происходит на фоне "бездействия" российского Центробанка. На этом фоне курс доллара на московской бирже торгуется в районе отметки 59 рублей 15 копеек, евро держится в районе 63 рублей 55 копеек. Уже в скором времени налоговая неделя закончится, и рубль лишится поддержки данного фактора. Это может привести к ослаблению нашей национальной валюты. В этих условиях наши рекомендации остаются без изменений. Мы рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00. Совершать такие покупки рекомендуем с осторожностью, потому что пока о развороте тренда на российском валютном рынке говорить еще рано. Более уверенно можно готовиться к торговле по тренду и открывать сделки на продажу, которые напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь - 60,00 или 59,20", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.