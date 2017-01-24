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Главная / Мнения аналитиков / Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60 - "Аналитика Онлайн"
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24 января 2017 года 15:03
Рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60 - "Аналитика Онлайн"
"Главным фактором, который играет на пользу российской валюте, является стабильность на нефтяном рынке. Котировки "черного золота" торгуются в диапазоне от 53 до 57 долларов за баррель после того, как крупнейшим мировым производителям удалось договориться о сокращении добычи. На днях стало известно о том, что члены крупнейшего нефтяного картеля ОПЕК довольны выполнением обязательств, взятых на себя участниками соглашения. Сокращение добычи происходит опережающими темпами. Помимо этого курсу российской валюте сейчас оказывает поддержку налоговая неделя. До 25 января экспортерам необходимо уплатить налоги на добычу полезных ископаемых (НДПИ). И все это укрепление российского рубля происходит на фоне "бездействия" российского Центробанка. На этом фоне курс доллара на московской бирже торгуется в районе отметки 59 рублей 15 копеек, евро держится в районе 63 рублей 55 копеек. Уже в скором времени налоговая неделя закончится, и рубль лишится поддержки данного фактора. Это может привести к ослаблению нашей национальной валюты. В этих условиях наши рекомендации остаются без изменений. Мы рекомендуем покупать доллар/рубль в районе отметки 58 рублей с целями для фиксации прибыли в районе 59,20 или 60,00. Совершать такие покупки рекомендуем с осторожностью, потому что пока о развороте тренда на российском валютном рынке говорить еще рано. Более уверенно можно готовиться к торговле по тренду и открывать сделки на продажу, которые напрашиваются в диапазоне от 61,40 до 62,00. Цели здесь - 60,00 или 59,20", - комментирует ситуацию руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.
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25 января 2017 года 12:08
(добавлены 5-й абзац и таблица) Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация... читать дальше
.25 января 2017 года 11:46
"Нефть под умеренным давлением в преддверии выхода статистики по запасам нефти и нефтепродуктов в США и сообщениях о новых успехах Ливии, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - Данные API отражают рост запасов на 2.93 mn bbl, бензина на 4.85 mn bbl, дистиллятов на 1.95 mт bbl.... читать дальше
.25 января 2017 года 11:43
Москва. 25 января. Рынок акций РФ утром в среду возобновил снижение вслед за нефтью, несмотря на подъем Азии и Европы; растут бумаги металлургов во главе с "РусАлом". читать дальше
.25 января 2017 года 11:33
Citi пересмотрел прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых сталелитейных компаний РФ, сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для GDR "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (ММК) рекомендация была понижена с "покупать" до... читать дальше
.25 января 2017 года 11:25
При цене 53 - 58 долларов за баррель Brent рубль останется в пределах 59 - 60,50 руб. за доллар - "Оргбанк"
Завершается период послевыборных выступлений 45-го президента США, которые заслонили другие мировые политические и экономические события, определяющие настроения инвесторов и игроков, отмечает шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королёв. Еще какое-то время эксперты будут оценивать... читать дальше
.25 января 2017 года 11:10
Конъюнктура российского денежно-кредитного рынка вчера продолжила улучшаться, уровень краткосрочных процентных ставок снизился еще на 5-10 бп., констатируют аналитики банка "Зенит". Депозитный аукцион ЦБ РФ указал на сохранение профицита ликвидности в банках первого круга. На рынке МБК 1-дневные... читать дальше
.25 января 2017 года 10:57
обавлен текст после 2-го абзаца с оценкой для индексов MSCI) FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Это приведет к оттоку из акций... читать дальше
.25 января 2017 года 10:46
Американские индексы растут, S&P 500 и Nasdaq обновили максимумы, но неопределенность и беспокойство среди инвесторов в отношении политики президента Трампа сохраняется, отмечает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. В то же время нефтяные котировки немного снижаются (на 0,18%, до 55,34 доллара... читать дальше
.25 января 2017 года 10:35
Вчерашний день был отмечен несколькими положительными событиями, которые придали инвесторам оптимизма, отмечает главный аналитик GLOBAL FX Сергей Мельников. В Великобритании Верховный суд предписал, что начинать процесс выхода из ЕС можно будет только с одобрения парламента, который ознакомится с... читать дальше
.25 января 2017 года 10:25
FTSE снизит оценку количества акций "Газпрома" (MOEX: GAZP) с 22,9 млрд до 22,1 млрд, изменения вступят в силу 31 января после закрытия торгов, говорится в обзоре аналитика "ВТБ Капитала" Ильи Питерского. Это приведет к оттоку из акций и депозитарных расписок "Газпрома" через Vanguard ETF на... читать дальше
.25 января 2017 года 10:20
Москва. 25 января. На рынке рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты. читать дальше
.25 января 2017 года 10:15
Москва. 25 января. Доллар США и евро слегка снизились на "Московской бирже" в начале торгов среды; рубль немного укрепился на фоне относительно стабильной нефти. читать дальше
.25 января 2017 года 10:10
Драйвером рыночных движений сегодня выступят данные нефтяной статистики и корпоративные новости - ИФК "Солид"
"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близкое к нейтральному. Котировки мартовских фьючерсов на нефть марки Brent находятся под давлением после... читать дальше
.25 января 2017 года 10:07
Российский рынок акций вчера совершил долгожданный отскок, отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова. Индекс ММВБ вырос на 1,33%, до 2 174,59 п., РТС прибавил 1,56%, до 1 155,38 п. Российскому рублю при помощи налогового фактора и роста цен на нефть удалось укрепиться против... читать дальше
.25 января 2017 года 09:54
о мнению аналитиков ИК "Атон", отечественный рынок акций начнет торги среды нейтрально. читать дальше
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