Чем ближе к началу процедуры Брекзита, тем выше давление на фунт - TeleTrade

Основное событие вторника для финансовых рынков – вердикт Верховного суда Великобритании о полномочиях Правительства и Парламента на условия выхода из ЕС, указывает аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Вероятно, суд ограничит возможности Терезы Мэй, что может означать меньшую жёсткость процедуры и станет позитивом для британской валюты.

Кроме того, рынок ожидает в четверг, 26 января данные по ВВП Великобритании в 4-м квартале. Они призваны показать возможные изменения в экономике после референдума, уже в преддверии выхода из ЕС. Если рост ВВП замедлился, как прогнозируется, до 0,5% против 0,6% в 3 квартале, фунт ждёт новое давление. В целом процедурные вопросы важны, но не определяющи. В любом случае начало процедуры Брекзита несёт немалые риски для Туманного Альбиона. Тем более, что и Евросоюз настроен решительно. И вряд ли станет делать поблажки для Великобритании, чтобы не подавать пример другим странам, желающим выхода из ЕС. То есть чем ближе к началу процедуры Брекзита, тем будет выше давление для фунта.

В то же время инвесторы пытаются оценить перспективы доллара при неопределённости внутренней экономической политики Трампа и его недовольстве высоким курсом валюты, препятствующим экспорту и облегчающему импорт. Масла в огонь подлили слова нового министра финансов США Стивена Мнучина о том, что чрезмерно сильный доллар в краткосрочной перспективе может быть негативным для американской экономики. Вопрос теперь в том, достаточно ли отработана сильная коррекция доллара в последние дни или негатив Трампа перерастёт в ещё большее его ослабление.

"С технических позиций сильное ралли последних дней пары фунт/доллар с 1,2 до 1,2540 , выступает пока как коррекция, хотя и очень глубокая. выглядит как нормальная коррекция. Сильной зоной сопротивления является зона 1,26. Сохранение котировок ниже неё оставляет в текущей неопределённости вероятность ухода вниз по основному многомесячному тренду. И лишь закрепление выше отправит пару к следующему сопротивлению на 1,2730-1,2770", - заключает эксперт компании.