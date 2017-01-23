Рынок акций РФ снизился 9-й день подряд по индексу ММВБ на внешнем негативе и укреплении рубля

Москва. 23 января. Рынок акций РФ в понедельник снизился девятый торговый день подряд по индексу ММВБ, обновившему минимум с начала декабря на фоне укрепления рубля и негативной динамики внешних площадок после инаугурации президента США Дональда Трампа, который не внес ясности в приоритеты новой экономической политики США.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2146,09 пункта (-0,6%, минимум дня - 2136,35 пункта), индекс РТС - 1137,67 пункта (-0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,6%.

Доллар просел до 59,44 рубля (-0,32 рубля).

В лидерах отката выступили акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,3% и -1,9% "префы").

Лучше рынка выглядели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%).

На церемонии инаугурации 45-го президента США Д.Трамп повторил протекционистские высказывания, озвученные еще в ходе предвыборной кампании - он призвал предпринимать меры, которые поддержат американских рабочих, однако дал мало дополнительных деталей, которые могли бы дать инвесторам указания на приоритеты нового президента.

Д.Трамп пообещал создать 25 млн рабочих мест и снизить налоговую нагрузку на простых американцев и малый бизнес.

"План президента позволит снизить налоговую нагрузку для американцев по каждому налогу, упростить Налоговый кодекс и уменьшить ставку корпоративного налога в США, которая является самой высокой в мире", - говорится в документе, размещенном на сайте Белого дома.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), снижается Европа (S&P 350, DAX, FTSE теряют 0,7-0,8%), минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,4%) и дешевеет нефть (после роста в пятницу на 2%).

В минувшие выходные государства ОПЕК и не-ОПЕК объявили, что близки к согласованному сокращению добычи - примерно на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению экспертов, прошло слишком мало времени с начала реализации договоренностей, и инвесторы смогут лучше оценить ситуацию, когда будут доступны данные о производстве и экспорте нефти за январь в целом.

Между тем нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации максимальными темпами за четыре года. По данным Baker Hughes, за неделю компании ввели в эксплуатацию 29 установок в США, а общее число достигло 551 единицы - максимума с ноября 2015 года. Добыча нефти в США повысилась примерно на 6% с середины 2016 года, хотя и остается ниже исторического максимума, зафиксированного в 2015 году.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $55,05 за баррель (-0,8%), мартовская цена WTI - $52,59 за баррель (-1,2%).

Как отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Егор Дахтлер, нефть подешевела после выхода статистики Baker Hughes, показавшей рост числа активных буровых установок в США на 29 единиц, что является максимальным увеличением за последние несколько лет. Корректирующаяся нефть подтолкнула российский фондовый рынок вниз вслед за европейскими и американскими площадками.

Под давлением в понедельник оказались "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,4%), бумаги "НОВАТЭКа" и "Татнефти". "МТС" и "Мегафон" (MOEX: MFON) (-2,1%) скорректировались вниз после роста в конце прошлой недели на новостях о возможном смягчении "закона Яровой". Против рынка в начале недели росли акции металлургических компаний и электроэнергетиков во главе с "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%).

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, акции на рынках в понедельник падали вместе с долларом США - инвесторы таким образом выражали общее разочарование инаугурационной речью президента США Д.Трампа. Индекс доллара США USDX скатился до 100,5 пункта. Котировки нефти Brent после краткосрочного подъема на положительных итогах встречи мониторингового комитета ОПЕК вновь откатились к $55 за баррель.

Закрытие индекса ММВБ ниже 2150 пунктов открывает ему дорогу к дальнейшему снижению, а курс доллара в ближайшее время сохранит колебания в устоявшемся коридоре 59-60 руб./$1, считает аналитик.

По оценке аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, существенных идей на рынке пока нет, так как надежды на скорое изменение внешней ситуации для российской экономики пока не оправдываются. От более резкого движения вниз рынок защищает приток средств нерезидентов. По данным EPFR, с начала года фонды, инвестирующие в акции РФ, получили чистый приток средств почти в $500 млн.

Покупки с переменным успехом продолжаются в секторе электроэнергетики, где сильны ожидания дивидендных историй. Сектор нефти и газа также разочаровался в динамике нефти, которая находится на нисходящей траектории с 30 ноября. В секторе металлургов спрос есть на бумаги производители цветных и драгоценных металлов.

Рубль укрепляется, чему продолжает способствовать ставка ЦБ РФ, а из краткосрочных факторов - налоговый период. Пик платежей в бюджет состоится 25 и 30 января, но дальнейшее укрепление рубля уже вызывает недовольство в правительстве, если вспомнить дискуссии прошлой недели. Как минимум, члены кабинета министров намекали на то, что Центробанк может начать скупать валюту. Пусть регулятор пока отверг какое-либо активное вмешательство в формирование валютных курсов, но исключать этого полностью нельзя. Возможно, продолжающееся вялое сползание нефти также приведет к тому, что отечественная валюта начнет сдавать свои позиции.

Мировые рынки оказались под давлением - "ралли Трампа" сменилось логичной фиксацией прибыли. Самым слабым сектором в понедельник выступает банковский.

На рынке нефти продолжают произрастать сомнения. "Роснефть" планирует потратить на инвестиционную программу в 2017 году $18,5 млрд, или 1,1 трлн рублей, а в 2018 году сумма возрастет до 1,3 трлн рублей. В 2016 году общие инвестиции компании составили всего 750 млрд рублей. Соответственно, для спекулянтов подобные цифры плохо сочетаются с обещаниями сократить добычу. Наконец, число активных буровых в США увеличилось за прошлую неделю на 29 единиц.

Как отмечают эксперты Sberbank CIB, первая неделя Д.Трампа в качестве президента США началась на фоне сомнений инвесторов в том, насколько быстро ему удастся перейти от слов к реальным изменениям в политике. В результате доллар в начале недели заметно снизился.

Новый президент США отличается жесткой риторикой, поэтому рынкам предстоит пережить несколько непростых дней - новости, меняющие ситуацию, могут прийти даже из сообщений Д.Трампа в Twitter. Особого внимания заслуживают намеки на перспективы внешнеторговой политики США.

В остальном неделя ожидается относительно спокойной. В пятницу выйдут первые данные о ВВП США за четвертый квартал, а ФРС начнет "период молчания" в преддверии намеченного на следующую неделю заседания Комитета по открытым рынкам. Верховный суд Великобритании во вторник вынесет решение по поводу законности процедуры выхода Великобритании из ЕС.

По оценкам аналитиков Райффайзенбанка, рынки находятся на перепутье в ожидании деталей политики Д.Трампа. Индексы в США во время инаугурации Д.Трампа выросли на фоне озвученных намерений снизить налоги для бизнеса, а также ослабить практику регулирования (позитивно для банков). Однако новых деталей о действиях нового президента США не появилось, за исключением общих фраз о намерении создать 25 млн новых рабочих мест и достичь роста ВВП на уровне 4% в течение следующих 10 лет (против в среднем +2,1% за период с последней рецессии 2009 года). По-видимому, инструментами в достижении таких результатов будут протекционистские, а не монетарные меры (как это было в период правления Барака Обамы), поскольку возможностей для наращивания долга у страны уже почти не осталось (сейчас он настолько высок, что даже небольшое удорожание обслуживания заемных средств оказывает существенное давление на экономический рост).

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник в снижении лидировали акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-21,8%), АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-14,3%), "Трансаэро" (MOEX: TAER) (-6,5%), АО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5%), АО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-3,8%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-3,4%), АО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (-3,1%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-2,9%).

Подорожали бумаги АО "РБК" (MOEX: RBCM) (+11,1%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (+9,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+8,5% и +5,3% "префы"), "АвтоВАЗа" (MOEX: AVAZ) (+5,1% и +3,4% "префы"), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (+2,7%), "Интер РАО" (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 26,169 млрд рублей (из них 6,048 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).