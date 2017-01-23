Рубль укрепляется к доллару и евро в понедельник вечером благодаря спросу на ликвидность, нефть снижается

Москва. 23 января. Доллар США и евро немного снижаются на торгах "Московской биржи" вечером в понедельник, несмотря на снижение мировых цен на нефть; рубль укрепляется благодаря спросу на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период.

Курс доллара США составил 59,415 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 34 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,875 руб./EUR1, снизившись на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) опустилась на 20,6 копейки, до 61,422 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", небольшое укрепление рубля к доллару и евро 23 января связано, прежде всего, со спросом участников рынка на рублевую ликвидность в начинающийся налоговый период. При этом наметившееся в понедельник днем снижение мировых цен на нефть оказывает лишь сдерживающее влияние, но никак не определяющее для динамики рубля.

Нефть дешевеет в понедельник на данных о росте числа буровых установок в США. По данным Baker Hughes, нефтегазовые компании в США на прошлой неделе увеличили число буровых установок в эксплуатации на 29 единиц, максимальными темпами за четыре года. Общее число буровых достигло 551 штуку - максимума с ноября 2015 года. На этом фоне стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:02 МСК опустилась на 0,4% - до $55,27 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на март в ходе сессии Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снижается на 0,8% - до $52,8 за баррель.

Между тем министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о том, что страны, участвующие в соглашении о снижении добычи нефти, уже уменьшили производство этого сырья примерно на 1,5 млн баррелей в сутки при целевом показателе в 1,8 млн б/с. В частности, Ирак, добывающий около 4,35 млн б/с, снизил нефтедобычу на 180 тыс. б/с и намерен отказаться еще от 30 тыс. б/с до конца месяца, сказал министр нефти страны Джабар Али аль-Ляиби. Ливия, являющаяся членом ОПЕК, но не участвующая в соглашении, наоборот, наращивает добычу и добывает примерно 700 тыс. б/с.

"Российский рубль сегодня немного укрепился к доллару и евро, несмотря на снижение нефти. По всей видимости, участники рынка решили ликвидировать некоторую разбалансировку с динамикой нефти, образовавшуюся в конце прошлой недели, когда рубль снижался к обеим валютам на фоне роста нефтяных цен. Такая разбалансировка произошла благодаря словесным интервенциям представителей правительства и Центробанка относительно возможного выхода ЦБ на открытый рынок с покупками валюты. Тем не менее, пока никакого дополнительного негатива для рубля нет, на рынке активизировались продавцы валюты на фоне приближающегося налогового периода. Но покупатели на рынке также присутствуют, поэтому сильного укрепления рубля не происходит", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления конверсионных межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов.

"Пока мы не видим каких-то конкретных шагов регулятора, и рынок пытается переосмыслить все, что было сказано во второй половине прошедшей недели. Четкого понимания, что же в итоге будет делать или не будет делать ЦБ, ни у кого нет. На рынке сейчас наблюдается некоторая сумятица и непонимание дальнейших действий Центробанка", - считает А.Карпов.

"С открытия биржевой сессии рубль укрепился против доллара до отметки 59,30 руб./$1 на фоне общей слабости американской валюты, - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Доллар по-прежнему пребывает в немилости у инвесторов по причине того, что за последнее время его неоднократно назвали слишком дорогим. Кроме того, сказывается неопределенность относительно дальнейших перспектив американской экономики - президент Дональд Трамп в своем выступлении на инаугурации не дал никаких новых вводных. Рынки не теряют надежды, ожидая, что важные новости скоро появятся - и по налоговой реформе, и по бюджетным расходам. Но до этого времени доллар, судя по всему, будет оставаться слабым. Главными темами этой недели для рынков будут отчеты за четвертый квартал 2016 года по ВВП США и Великобритании. Кроме того, в США будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе и данные по заказам на товары длительного пользования за декабрь. Рубль, скорее всего, продолжит восстановление своих позиций умеренными темпами".

По словам зампредседателя правления Локо-банка Андрея Люшина, рубль будет стремиться к умеренному укреплению, поскольку после речи Д.Трампа на инаугурации доллар заметно дешевеет к остальным валютам. Новый президент США дал мало информации по поводу поддержки экономики, но теперь инвесторы все сильнее боятся начала активных торговых войн и общего замедления роста экономики. Поэтому пока все играет в пользу рубля, который в ближайшие торговые сессии может сдвинуться со своей точки равновесия в 59,6 руб./$1 и начать активнее двигаться к отметке 59 руб./$1. В среднесрочной перспективе возможен локальный и недолгий прорыв этого уровня, но пока рано говорить о продолжении роста нацвалюты. Все же одних страхов мировых инвесторов для этого будет недостаточно. Кроме того, рост рубля сейчас провоцируется спекулятивным капиталом, то есть риск падения нацвалюты также высок.

По мнению экономиста ING Bank по РФ и СНГ Дмитрия Полевого, инаугурационная речь Д.Трампа, на удивление, не оказала какого-либо драматического влияния на рынки, хотя индекс доллара продолжил падать (-0,5%), а пара EUR/USD в понедельник продолжила движение вверх. Судя по потокам, рынок остается относительно сбалансированным, и в настоящее время мы даже можем понаблюдать очередные попытки приблизиться к отметке 59 руб./$1. Однако угроза интервенций со стороны ЦБ до прояснения ситуации, вероятно, оставит этот уровень в качестве сопротивления для рубля, если нефть не уйдет сильно выше.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на вторник на 16,63 копейки, до 59,5034 руб./$1, но повысил курс евро на 21,52 копейки, до 63,9424 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" снизился на 24,4 копейки по отношению к пятнице и составил 59,432 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника потерял 30,02 копейки по отношению к 20 января и составил 59,4487 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту составил $3 млрд 989,286 млн, из которых $1 млрд 167,12 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 822,166 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 18,98 копейки по отношению к пятнице - до 63,791 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника прибавил 15,67 копейки по отношению к 20 января и составил 63,8336 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR502,289 млн, из которых EUR254,893 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR247,396 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных рублевых межбанковских кредитов (МБК) в понедельник незначительно снизились по отношению к предыдущему дню. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 7 базисных пунктов (б.п.), составив 10,23% годовых, ставка на семидневный срок снизилась на 3 б.п., опустившись до 10,43% годовых. Вместе с тем ставки в среднесрочном сегменте МБК (1-6 месяцев) не изменились: ставка MosPrime Rate на срок 1 месяц осталась на уровне 10,46% годовых, на срок 3 месяца и 6 месяцев - 10,50% годовых.

В понедельник ЦБ РФ провел аукцион прямого валютного РЕПО сроком на 28 дней. При общем объеме спроса $3,966 млрд банки привлекли $3 млрд по средневзвешенной ставке 2,7955% годовых.

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