23 января 2017 года 18:38
Цены евробондов РФ в понедельник плавно подрастают на фоне стабилизации UST
Москва. 23 января. Котировки российских еврооблигаций в понедельник плавно подрастают на фоне наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов - американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов изменились незначительно.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию пятницы на 13 базисных пунктов, составив 120,29% от номинала, что соответствует доходности 2,41% годовых (снижение на 3 пункта к предыдущему торговому дню).
Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла на 13 базисных пунктов относительно итогов 20 января, составив 100,97% от номинала. Их доходность снизилась на 4 базисных пункта - до 1,58% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетними казначейскими облигациями расширился всего на 1 пункт и составил 83 базисных пункта.
В свою очередь котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к 20 января на 37 базисных пунктов - до 113,45% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта и составила 4,96% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 50 базисных пунктов - до 109,36% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 4,97% годовых), бумаги с погашением в 2026 году - на 17 базисных пунктов, до 103,21% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта - до 4,33% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 15 пунктов, поднявшись до 106,11% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 3,82% годовых).
"Сегодня на рынке российских еврооблигаций наблюдался плавный рост цен на фоне наметившейся стабилизации ситуации на рынке базовых активов. Но активность торгов в целом была невысокой, что, впрочем, характерно для начала недели. Рост котировок отмечался по всему спектру облигаций emerging markets, то есть Россия в этом плане не была исключением. Возможно, к улучшению настроений на рынках привело то, что в пятницу относительно спокойно и без каких-то серьезных эксцессов состоялась инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. И теперь по факту инвесторы решили немного прикупить подешевевшие бумаги. Но насколько эта тенденция будет стабильной, сейчас сказать сложно", - прокомментировала "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющая портфелем еврооблигаций Металлинвестбанка Юлияна Унесихина.
Опубликовано: /Финмаркет/
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