Отсутствие сильного перевеса позитивных или негативных новостей позволяет ценам на нефть удерживаться в районе 55,0 долл. за баррель - УК «Альфа-Капитал»

"Из позитивных новостей стоит отметить информацию от Комитета по контролю соблюдения соглашения об ограничении добычи, - считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Денис Асаинов. - По его данным, на текущий момент соглашение выполнено почти на 80%, страны уже сократили добычу на 1,5 млн баррелей в день, при целевом уровне 1,8 млн баррелей в день. Но противовесом новостям от ОПЕК стоит статистка по количеству активных буровых установок в США. За прошедшую неделю их количество выросло на 29 штук, до 551 единиц. Кроме того, добыча в США выросла до 8,94 млн баррелей в день. И такая статистика добавляет пессимизма в отношении стабильности соглашения по ограничению добычи, очевидно, что его участники фактически отдают часть своей доли рынка США и другим странам, не вошедшим в соглашение. В пользу того, что в будущем действия негативных факторов для нефти, скорее всего, пересилят, говорят действия крупных частных компаний, которые активно наращивают инвестиции. Например, Total инвестирует 2,2 млрд долл. в проект в нефтегазоносном бассейне Сантос у юго-восточного побережья Бразилии. Не менее сильный рост инвестиционной активности наблюдается и у других крупных европейских компаний, таких как BP и Statoil. Цены на золото зависли недалеко от отметки 1200 долл. за унцию. Рынок пристально следит за доходностями на долговых рынках, словами Трампа. Пока все складывается в пользу продления политики дешевых денег и потенциального снижения доходностей на долговых рынках. Как итог, мы наблюдаем возращение инвесторов на рынок золота и даже рост объемов физического золота в фондах".