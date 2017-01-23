Доллар пока останется уязвимым - eToro

На старте новой торговой недели игроки продолжают продавать доллар, указывает региональный директор eToro в России и СНГ Павел Салас. Рынки переваривают инаугурационную речь Трампа, которая носила ярко выраженный протекционистский окрас. Несмотря на то, что такой тон нового президента не стал неожиданностью, инвесторы предпочитают уклоняться от рисков, покупая такие защитные активы, как золото, франк и иена.

На повсеместном ослаблении американской валюты EUR/USD обновила 1,5-месячные максимумы в районе 1.0750. GBP/USD, которая оптимистично настроена в отношении завтрашнего вердикта Верхового суда Британии, взлетела к максимумам 19 декабря в области 1.2470. А USD/JPY на фоне бегства от рисков вернулась к уровням вблизи 113.00.

Причина, по которой участники рынка все активнее ликвидируют лонги по USD, обусловлена очередным разочарованием в выступлении Трампа. После скудной пресс-конференции игроки рассчитывали на конкретику в отношении будущей экономической политики президента. Да, мы услышали о планах добиться 4%-ного роста экономики, создать 25 млн новых рабочих мест и снизить налоги по всем категориям американцев и корпорациям.

Но пока, помимо громких цифр, нет никаких конкретных объяснений. К примеру, рынки волнует вопрос о том, как именно меры по снижению налогов отразятся на состоянии бюджета, ведь облегчение налоговой нагрузки должно привести к увеличению дефицита госбюджета. К тому же, неясно, когда президент, который первым делом решил заняться пересмотром торговых соглашений, перейдет от слов к делу в аспекте внутренней экономики.

"Пока сохраняется эта неопределенность, доллар будет оставаться уязвимым, - прогнозирует П. Салас. - А волатильность курса валюты в ближайшее время может оказаться повышенной, причем рынки будут ловить каждое слово Трампа и следить за его публикациями в Twitter, которые оказывают немалое влияние на настроения трейдеров и акции отдельных компаний".