Евро дошёл до разворота? - TeleTrade

Общая локальная направленность рынков против доллара, по мнению аналитика TeleTrade Марка Гойхмана, очевидна. Это реакция разочарования на то, что Трамп в своей речи на инаугурации вновь не указал контуры экономических мер своей политики. В то же время упор на защитные, протекционистские действия идут не на пользу гринбек. Сильный доллар препятствует экспорту и удешевляет импорт.

Для основной валютной пары евро/доллар такая ситуация создаёт стимулы продолжения коррекции вверх. Однако в более длительной перспективе вероятное улучшение в американской экономике способствует дальнейшему росту ставок и ФРС, и по гособлигациям. Что предполагает повышение спроса на доллар и его усиление.

А уже в понедельник, 23 января, вновь выступает глава ЕЦБ Марио Драги. Его позиция известна и подтверждена недавним заседанием ЕЦБ. Ожидаем, что посылы главы регулятора сохранятся «мягкими», направленными тна денежное стимулирование экономики. Оно приносит осторожный позитив в сфере увеличения экономического роста и инфляции. И нужно учитывать то, что на пару EUR/USD давят остающиеся проблемы еврозоны. Это и дезинтеграционные настроения во Франции, Испании, выборы в Германии, слабость итальянских банков, миграционный кризис и пр.

"На волне ослабления доллара евро подошёл к сильному сопротивлению на 1,0760. Марио Драги может стимулировать возврат к ослаблению единой европейской валюты заключает эксперт TeleTrade. - С технических позиций основная валютная пара, уйдя в начале года ниже принципиального многомесячного рубежа 1,0460-1,05, подтвердила в очередной раз общий нисходящий тренд и стремление дальше вниз. Предполагаем, что длительный тренд на ослабление евро сохранится, а сильные всплески вверх выступают как достаточно глубокая коррекция. Позиционирование таково что от уровней сопротивления 1,0750-1,08 пара с большей вероятностью пойдёт вниз. Первой целью снижения выступит зона около 1,06".